Dut pekmezinin faydaları nelerdir? Saymakla bitmiyor!

Dut pekmezinin faydaları merak edilen konular arasında yer alıyor. Dut pekmezi nasıl yapılır? Meyvelerden aldığı doğal şekerle üretilen, geleneksel Türk lezzetlerinden olup Anadolu insanının hastalıklara karşı kalkan olarak kullandığı en kıymetli besinlerden olan dut pekmezinin birçok faydası bulunuyor. İlkbahar ve yazda çıkan meyveler hasat edildikten sonra kışa hazırlık için üretilerek soğuk havalarda sıklıkla tüketilen bu besin ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

DUT PEKMEZİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Dut sevilerek tüketilen bir meyvedir. Kara dut, beyaz dut gibi çeşitleri bulunmaktadır. Kemikleri güçlendirmesi, kalbi koruması, idrar söktürücü etkisinin olması dut faydaları arasındadır. Aynı zamanda oldukça besleyicidir. İyi bir antioksidan kaynağıdır. Dut pekmezi, dut şurubu ve dut pestili şeklinde de tüketilebilir.

Meyvelerden aldığı doğal şekerle üretilen dut pekmezi, geleneksel Türk lezzetlerinden olup Anadolu insanının hastalıklara karşı kalkan olarak kullandığı en kıymetli besinlerden biridir. İlkbahar ve yazda çıkan meyveler hasat edildikten sonra kışa hazırlık için üretilerek soğuk havalarda sıklıkla tüketilir.

– Kan eksikliği bulunan hastalarda çok büyük faydalar sağlar.

– Ülsere iyi gelir.

– Astım ve bronşit hastalarında rahatlama sağlar.

– Soğuk havalarda vücut direncini artırır.

– Sporcular için bir enerji deposudur.

– Bebeklerin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olur.

– Çocukların zeka gelişiminde önemli rol oynar.

– Ağız ve boğaz hastalıklarında etkilidir.

DUT PEKMEZİ NASIL YAPILIR?

10 kilo dut

Bir miktar su

Dutları tencereye alalım. Üzerine yarısına kadar gelecek şekilde su koyup kaynatılır. Dutlar iyice ezildikten sonra suyu çıkarılır.

Çıkan su tekrar kıvam alana kadar kaynatılır.