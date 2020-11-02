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  • Düşürdüğü telefon canından ediyordu: 500 metrelik uçuruma yuvarlandı
02 Kasım 2020 Pazartesi 13:07 | Son Güncelleme:

Düşürdüğü telefon canından ediyordu: 500 metrelik uçuruma yuvarlandı

Düşürdüğü telefon canından ediyordu: 500 metrelik uçuruma yuvarlandı
DHA

Hakkari'de uçurumun kenarına düşürdüğü telefonu almak isterken dengesini kaybeden İ.Ç.K., 500 metrelik uçurumdan sürüklenerek Zap Suyu'na düştü. Bir güvenlik korucusunun durumu fark etmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, İ.Ç.K.'yı başarılı bir operasyonla kurtardı.

Hakkari'de yaşayan İ.Ç.K. isimli şahıs, yere düşen telefonu almak isterken canından oluyordu. Telefonu düşürdüğü yerden almak isterken dengesini kaybeden şahıs, 500 metrelik uçurumdan sürüklenerek Zap Suyu'na düştü.

DHA'da yer alan habere göre, olay, Hakkari-Van Karayolunun 4'üncü kilometresinde saat 03:00 sıralarında meydana geldi. Bölgede bulunan İ.Ç.K., elinde bulunan cep telefonunu uçurumun kenarına düşürdü. Düşen telefonunu almak isteyince de dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı.

Yaklaşık 500 metre yükseklikte bulunan yamaç şeklindeki uçurumdan sürüklenerek Zap Suyu'na düşen İ.Ç.K.'yı bölgede bulunan bir güvenlik korucusu fark etti. İhbar üzerine bölgeye 112, AFAD, İTFAİYE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Hakkari Üniversitesi Arama Kurtarma (HÜAKUT) ekipleri sevk edildi. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu İ.Ç.K. bölgeye getirilen bot yardımıyla sudan çıkartılarak ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.Ç.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hakkari Üniversitesinde Arama Kurtarma (HÜAKUT) Başkanı Hacı Tansu, dengesini kaybederek uçuruma yuvarlanan vatandaşın yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu kurtarıldığını söyledi. Tansu, "Bizde Hakkari Üniversitesi Arama Kurtarma ekibi olarak getirdiğimiz botla Jandarma Arama Kurtarma ekibi ile koordineli çalışarak vatandaşımızı kurtararak Zap Suyu'ndan çıkardık. Zor bir kurtarma operasyonu oldu. Ama vatandaşımızı düştüğü yerden almayı başardık" dedi.

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