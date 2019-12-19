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  3. Düşük görüş nedeniyle aksayan THY'nin Ankara seferleri normale döndü

Düşük görüş nedeniyle aksayan THY'nin Ankara seferleri normale döndü

Düşük görüş nedeniyle aksayan THY'nin Ankara seferleri normale döndü

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki düşük görüş nedeniyle etkilenen Türk Hava Yolları (THY) uçuşları bu sabah normale döndü.

Alınan bilgiye göre, Esenboğa Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde başlayan, gece boyunca etkisini sürdüren düşük görüş nedeniyle THY operasyonları olumsuz etkilendi.

THY'nin Ankara varışlı 5 seferi farklı istasyonlara yönlendirildi. Ankara kalkış ve varışlı 63 sefer ise iptal edildi.

Esenboğa Havalimanı'ndaki seferler, saat 08.30'da meydanla ilgili verilen notamın kaldırılmasıyla yeniden normale döndü. 

AA


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