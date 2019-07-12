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  3. Erzincan'da yıldırım düşen tarlada yangın çıktı

Erzincan'da yıldırım düşen tarlada yangın çıktı

Erzincan'da yıldırım düşen tarlada yangın çıktı

Düşen yıldırımlar son günlerde hayatı oldukça olumsuz etkiliyor. Erzincan'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan tarım arazisindeki yangın söndürüldü.

Kent merkezine bağlı Türkmenoğlu köyüne 2 kilometre uzaklıkta bulunan arpa ekili arazide yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını fark edenler, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatlik müdahaleyle söndürdü. Yangında tarım arazisindeki 8 dönümlük alan zarar gördü.

(AA)

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