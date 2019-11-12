Duran tablosu için 5 yıl hapis

Neslihan KESKİN

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nden 2012’de yapılan sayımda 3182 envanter numaralı Feyhaman Duran’a ait ‘Ortaköy’ (manzara) isimli yağlıboya tablosunun çalındığı tespit edildi. Duran’ın kayıp tablosunun Nişantaşı’ndaki Beyaz Müzayede şirketinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Çalıntı tablonun Kültür ve Turizm Bakanlığı’na veya emniyet birimlerine teslim edilmediğinin belirlenmesi üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, savcılığa şikayette bulundu. 29 Mayıs’taki polis baskınında çalıntı tablonun yanı sıra 12 farklı renk ve ebatlarda sikke ile 1 madalyon ele geçirildi. Şirket sahibi Aziz Asım Karadeniz, şüpheli olarak savcılığa ifade verdi.

SİKKELERDEN HABERİM YOK

Sikkelerden haberi olmadığını belirten Karadeniz, “Bulundukları kasa eski ve anahtarı üzerinde. 5 yıldır çalışanların ofisinde. Sikkelerin kime ait olduğunu bilmiyorum” dedi. Ünlü müzayedeci hakkında çalıntı tablo bulundurmak ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Feyhaman Duran’a ait Ortaköy isimli tablo 2012 yılında çalınmıştı.

1970’de hayatını kaybeden Feyhaman Duran, Türk resim sanatında portre sanatının önemli temsilcilerinden biriydi. Özellikle Atatürk ile İnönü portreleriyle ünlenmişti.