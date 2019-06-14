Dünyanın en şişman 'baykuş papağanı'nın soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya

Yeni Zelanda’da bulunan dünyanın en şişman papağanı, mantar enfeksiyonu yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Zaten nesli tükenmekte olan baykuş papağanlarının 7 üyesi, solunum yolu enfeksiyonuna neden olan aspergillus adlı mantar yüzünden öldü. Yeni Zelanda’daki Doğa Koruma Departmanı, 70 yavrunun ve nüfusun 142 yetişkin üyesinden 36’sının veterinere götürüldüğünü açıkladı. Mantar sporunun bol olduğu çevrede bulunan 17 kuşa hastalık teşhisi konuldu. Buna göre, salgının nedeni ülkenin güneyinde yer alan Codfish Adası'ndaki yuvalarda bulunan çok sayıda spor olabilir.

Eskiden Yeni Zelanda’nın en yaygın üçüncü kuş türü olan papağanın sayısı, habitatın yok edilmesi ve yabancı avcıların bölgeye ilgisi yüzünden azaldı. 1970’lerden bu yana devam eden türü koruma çabaları, yetişkin papağanların sayısının 51’den 142’ye çıkmasını sağladı. Ancak söz konusu ölümcül mantar enfeksiyonu, türün varlığını yeniden tehlikeye attı. Bölgenin veterinerlik hizmetleri müdürü Dr. James Chatterton, Yeni Zelanda Radyosu’na yaptığı açıklamada, kuşların hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu söyledi.

Chatterton sözlerine şöyle devam etti:

Kuşların hepsi ölebilirdi. Bunun olmaması için hala çok uğraşıyoruz. Toplamda 200 kadar kuşun kaldığını düşünürsek, her bir kuş çok değerli. Ama 7 kuş öldü ve yaklaşık 20 kuş da hasta. Doğa Koruma Departmanı’ndan yapılan açıklamada da tüm ekibin üreme mevsimine hazırlandığı ve hasta kuşlarla yoğun biçimde ilgilendiği belirtildi. Ekip ayrıca, mantar sporlarının yayıldığı bölgede bulunan tüm yavruları da tahliye etti.

(Independent Türkçe)