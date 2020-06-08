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  3. Dünyanın en minik kedisi Adana'da doğdu! 10 gramlık mucize
08 Haziran 2020 Pazartesi 08:00 | Son Güncelleme:

Dünyanın en minik kedisi Adana'da doğdu! 10 gramlık mucize

Dünyanın en minik kedisi Adana'da doğdu! 10 gramlık mucize

Adana'da kısırlaştırmak için sokaktan alınan kedinin, 35 günlük hamile olduğu belirlendi.

SONER KAN

Sağlık durumu kritik olan kedinin yavrusu 25 gün önceden sezaryenle alındı. 10 cm uzunluğunda ve 10 gr ağırlığındaki dünyanın en küçük kedisine ‘Mucize’ adı verildi. 

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Yeni doğan kedilerin 70 ila 110 gram arasında olduğunu belirten veteriner Evren Sonyürek, “Mucize gram gram büyüyor” dedi. 

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