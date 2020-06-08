08 Haziran 2020 Pazartesi 08:00 | Son Güncelleme:
SONER KAN
NORMALDEN 7 KAT KÜÇÜK
Dünyanın en minik kedisi Adana'da doğdu! 10 gramlık mucize
Adana'da kısırlaştırmak için sokaktan alınan kedinin, 35 günlük hamile olduğu belirlendi.
SONER KAN
Sağlık durumu kritik olan kedinin yavrusu 25 gün önceden sezaryenle alındı. 10 cm uzunluğunda ve 10 gr ağırlığındaki dünyanın en küçük kedisine ‘Mucize’ adı verildi.
NORMALDEN 7 KAT KÜÇÜK
Yeni doğan kedilerin 70 ila 110 gram arasında olduğunu belirten veteriner Evren Sonyürek, “Mucize gram gram büyüyor” dedi.