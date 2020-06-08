Dünyanın en minik kedisi Adana'da doğdu! 10 gramlık mucize

SONER KAN



Sağlık durumu kritik olan kedinin yavrusu 25 gün önceden sezaryenle alındı. 10 cm uzunluğunda ve 10 gr ağırlığındaki dünyanın en küçük kedisine ‘Mucize’ adı verildi.

NORMALDEN 7 KAT KÜÇÜK



Yeni doğan kedilerin 70 ila 110 gram arasında olduğunu belirten veteriner Evren Sonyürek, “Mucize gram gram büyüyor” dedi.