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Dünyada nesli tükenmekte olan kuş Adıyaman'da görüldü

Dünyada nesli tükenmekte olan kuş Adıyaman'da görüldü

Adıyaman’da vatandaşlar tarafından bir evin bahçesinde bulunan kuşun, dünyada nesli tükenmekte olan ve nadir görülen Hint gölet balıkçıl kuşu (Indian pond heron) olduğu anlaşıldı.

Yeni Mahalle Şehit Hasan Aydoğdu Parkı yakınlarında bulunan bir evin bahçesinde farklı bir kuş olduğunu fark eden vatandaşlar, kuşa yaklaşarak biraz inceledi. Kuşun dünyada nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu (Indian pond heron) olduğunun fark edilmesi üzerine Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verildi. Uzun gagası ve devetüyü rengiyle dikkat çeken kuş için harekete geçen ekipler, belirtilen adrese gelerek kuşu bir süre inceledi. Oldukça saldırgan hareketlerde bulunan Hint gölet balıkçıl kuşu, ekipler tarafından getirilen kafese konuldu. Nesli tükenmekte olan kuş, koruma altına alınarak Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İHA

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