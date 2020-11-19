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19 Kasım 2020 Perşembe 08:37 | Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü boksör Müslüman oldu

Dünyaca ünlü boksör Müslüman oldu
AKSAM.COM.TR

Mike Tyson'a atıfla “Lady Tyson” olarak bilinen Hollandalı kadın boksör Ruby Jesiah Mesu, İslamiyet'i seçti. Ülkesindeki bir camide Müslüman olan Ruby'nin tesettürlü fotoğrafları sosyal medya üzerinden dolaşıma girerek kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Hollandalı boks şampiyonu Ruby Jesiah Mesu, İslamiyet’i seçerek tesettüre girdi. Bir diğer Müslüman boksör Mike Tyson’a atıfla “Lady Tyson” olarak bilinen Ruby Mesu, ülkesindeki bir camiye giderek Müslüman oldu.

Başörtülü fotoğrafları sosyal medyada dolaşıma girerek beğeni yağmuruna tutulan Ruby Mesu, söz konusu kararını “Elhamdülillah Müslüman oldum.” sözleriyle duyurdu.

Boks kariyerinde pek çok ödülü bulunan Ruby Mesu, Hollanda’da doğup büyüdü ve yaşamını hâlen orada sürdürüyor.

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