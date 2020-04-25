Dünya Veteriner Hekimler Günü 2020 mesajları ve sözleri! Dünya Veteriner Hekimler Günü nedir?

Dünya Veteriner Hekimler Günü 2020 mesajları ve sözleri bugünün en çok araştırılan başlıkları arasında yerini almayı başardı. Dünya Veteriner Hekimler Günü nedir? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Dünya çapında her yıl aynı tarihlere denk gelen Dünya Veteriner Hekimler Günü, halk sağlığı ve hayvan sağlığına yapmış oldukları katkıların anılmasını sağlayan gündür. Dünya Veteriner Hekimler Günü hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ 2020 MESAJLARI VE SÖZLERİ!



Hayvan sağlığı, hayvan refahı, gıda güvenilirliği ve halk sağlığının korunması kapsamında özveri ile çalışan değerli meslektaşlarımızın gününü tebrik ederiz.

Ağızsız dilsiz hayvan dostlarımızın yaşamına sağlığına onlara neyin var diye soramadan cevap alamadan katkı veren değerli tıp insanları gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız…

Hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve zoonoz hastalıklarla mücadele de ayrıca doğrudan halk sağlığının korunmasında önemli yükümlülükleri bulunan köklü bir geçmişe sahip, saygın bir kurumsal yapının mensubu olan tüm meslektaşlarımın Dünya Veteriner Hekimler Gününü kutlar saygılar sunarım.

Yılın her döneminde özverili çalışmalar sergileyerek hayvan sağlığında ve hayvan hastalıkları ile mücadelede büyük emek sarf eden, sağlıklı gıdalarla beslenmemiz için bütün güçleriyle çalışan siz değerli veteriner hekimlerimizin "dünya veteriner hekimler gününü" kutlar sağlıklı ve başarılı günler dilerim.

Veteriner hekimlerimize hayvan sağlığı, gıda güvenilirliği ve dolayısıyla insan sağlığına sundukları katkılar nedeniyle teşekkür ediyoruz. Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlu olsun

Sağlık hizmetleri adına görev yapan tüm veteriner hekimlerin, Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü kutluyor, sağlık hizmetlerine sundukları katkılar nedeniyle teşekkür ediyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ NEDİR?



Veteriner Hekimler Günü, ilk olarak 2008 yılında gündeme gelmiş ve Dünya Veteriner Hekimleri Birliği'nin (WVA) 2000 yılında, her nisan ayının son cumartesi gününü "Veteriner Hekimler Günü" olarak ilan etmesi ile kutlanmaya başlamıştır. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) ve Dünya Veteriner Hekimleri Birliği (WVA); her yıl, ulusal veteriner hekimler dernekleri tarafından hazırlanan en başarılı projeyi ödüllendirmek amacı ile Dünya Veteriner Hekimler Günü Ödülü verilmesine karar aldılar.