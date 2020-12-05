Dünya Türk kahvesi günü ne zaman, bugün mü? Türk kahvesinin tarihi nedir?

Dünya Türk kahvesi günü ne zaman, sorusu aranan konu başlıklarından oldu. Türk kahvesi UNESCO Kültürel Miras listesindedir. Özel bir tadı ve kokusu olan bu kahvenin 1543 yılından Yemen Valisi tarafından İstanbul'a getirildi. Washington D.C Belediye Başkanı Muriel Bowser, yayımladığı yazıda Dünya Türk kahvesi günü kutlama mesajı gönderdi. Dünya Türk kahvesi günü ne zaman, bugün mü?

DÜNYA TÜRK KAHVESİ GÜNÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

AA'dan yer alan habere göre,

ABD'nin başkenti Washington D.C'nin Belediye Başkanı Muriel Bowser, Türk kahvesinin bilinirliğini artırmak ve kahve seven toplumları birbirine yakınlaştırmak amacıyla kurulan Turkish Coffee Lady Vakfının girişimiyle 5 Aralık'ı 'Dünya Türk Kahvesi Günü’’ olarak tanıdığını duyurdu.

Bowser, Vakıf tarafından yarın düzenlenecek Türkiye ve ABD'den katılımları kapsayan “Dünya Türk Kahvesi Günü" sanal etkinliğine resmi bir beyanname ile kutlama mesajı gönderdi.

Mesajda Bowser, Türk kahvesinin 500 yıllık bir kültüre sahip olduğuna dikkati çekerek söz konusu vakfın faaliyetlerinin toplumlar arasındaki dostluğu kültürel diplomasi ile pekiştirmeyi amaçladığını aktardı. Bowser, “Washington’da yaşayan 706 bin kişi adına, Turkish Coffee Lady Vakfına bu zengin geleneği paylaştığı ve kültürlerarası köprüler kurduğu için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullanarak "Dünya Türk Kahvesi Günü” olarak kutlanan 5 Aralık'ı resmen tanıdığını duyurdu.

Vakfın kurucusu Gizem Şalcıgil White da günde 400 milyon bardak kahve tüketilen Amerika’da Türk kahvesinin yeterince bilinmediğini belirterek "Tüm dünyaya kahve kültürünün yayılmasında büyük rol üstlenmiş olan 500 yıllık kahve kültürümüzü ve tarihsel değerini halktan halka iletişim ve gastro diplomasi aracılığıyla daha etkili şekilde anlatmamız gerekiyor." ifadelerini paylaştı.

Turkish Coffee Lady Vakfı, Türk kahvesi kültürü hakkında Amerikalıları bilgilendirmek ve Türk kahvesinin dünya tarihine kattığı değere ilişkin bilinç uyandırmak için yarın sanal ortamda özel bir etkinlik düzenleyecek.

Youtube kanalı üzerinden gerçekleşecek etkinlikte Türk kahvesinin tarihi ile Türk ve dünya kültürü içindeki önemine ilişkin sunumlar yapılacak. Etkinlik boyunca ayrıca evde kahve yapımı ve fal sanatı üzerine gösteriler düzenlenerek program sonunda mini bir konser verilecek.

TÜRK KAHVESİNİN TARİHİ NEDİR?

1543 yılında Yemen Valisi Özdemir Paşa, lezzetine hayran kaldığı kahveyi İstanbul’a getirdi.

Türkler tarafından bulunan yepyeni hazırlama metodu sayesinde kahve, güğüm ve cezvelerde pişirilerek Türk Kahvesi adını aldı.

Saray mutfağında ve evlerde yerini alan kahve, çok miktarda tüketilmeye başlandı. Çiğ kahve çekirdekleri tavalarda kavrulduktan sonra dibeklerde dövülerek cezvelerde pişirilmek suretiyle içiliyor ve en itibarlı dostlara büyük bir özenle ikram ediliyordu.

Kısa sürede, gerek İstanbul’a yolu düşen tüccarlar ve seyyahlar gerekse Osmanlı elçileri sayesinde Türk Kahvesinin lezzeti ve ünü önce Avrupa’yı oradan da tüm dünyayı sardı.

Türk kahvesi dünyanın en eski kahve pişirme yöntemiyle hazırlanır.

Hazırlanış ve sunuş biçimiyle dünya üzerindeki tüm kahvelerden farklıdır.

Kahve falı yalnızca Türk kahvesine özgü bir gelenektir.

Kahve tüm dünyaya Osmanlı İmparatorluğu sayesinde yayılmıştır.

Türk kültüründeki yeri sayesinde UNESCO “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi”ne girmiştir.