5 Aralık Türk Kahvesi Günü nedir? İşte merak edilenler

Dünya Türk Kahvesi Günü Kahve Dünyası kampanyası yoğun ilgi görüyor. 5 Aralık Türk Kahvesi Günü mesajları, sözleri araştırılıyor. International Coffee Organisation - Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO)'ya kayıtlı olan 78 ülke her yıl 29 Eylül-1 Ekim arasını çeşitli etkinliklerle "Kahve Günü" olarak kutluyor. Kahve üretiminin yüzde 98'ini, tüketiminin ise yüzde 83'ünü oluşturan üye ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor. Ancak, "Kahve Günü" ülkemizde de 29 Eylül'den itibaren çeşitli promosyonlar ve etkinliklerle kutlanmaya başlandı

KAHVE DÜNYASI DÜNYA TÜRK KAHVESİ GÜNÜ KAMPANYALARI

Kahve Dünyası bu yıl da Türk kahvesi tutkunlarını unutmadı.5 Aralık Dünya Türk Kahvesi gününde Türk Kahvesini ücretsiz olarak kahve severlere ikram edecek.İşte Kahve Dünyasının 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi günü için yayınladığı o mesaj:

’5 Aralık Çarşamba günü tüm mağazalarımızda ücretsiz Türk kahvesi ikramımız ile birlikte kasada mobil uygulamamızla QR kodu okutan herkese 100 gram orta/çok kavrulmuş Türk kahvesi hediye!Kendine has tadı, pürüzsüz köpüğü ve eşsiz kokusuyla kültürümüzün vazgeçilmezi olan Türk kahvesi ve onun değişmez geleneğinin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak kabul edilmesinin yıl dönümünü Dünya Türk Kahvesi Günü olarak çok özel sürprizlerle kutluyoruz. 5 Aralık Çarşamba günü tüm mağazalarımızda Türk kahvesi, geleneksel hale getirdiğimiz ikramlar ile birlikte ücretsiz olarak servis ediliyor. Üstelik bu keyfi evlerinde ve iş yerlerinde de sürdürmek isteyenler için Dünya Türk Kahvesi Günü’nde mobil uygulamamızdaki QR kodu kasada okutan herkese, 100 gramlık paket Türk kahvesi hediye!Şehrinizde Kahve Dünyası yoksa üzülmeyin! Aynı gün kahvedunyasi.com'dan verilen tüm siparişlere 100 gram orta/çok kavrulmuş Türk kahvesi ikramımız. ’’

KAHVE İLE İLGİLİ SÖZLER

Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.

Çayın kalabalıkla arası iyidir kahve yalnızlık ister.

Kötü bir kahve bile hiç kahve olmamasından iyidir.

Hayatımı kahve kaşıklarıyla ölçüyorum.

Gönül ne kahve ister ne kahvehane gönül sohbet ister kahve bahane.

Kimseler de olmasın yanımızda. Kahvemiz hep iki kişilik olsun.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NE ZAMAN?

International Coffee Organisation - Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO)'ya kayıtlı olan 78 ülke her yıl 29 Eylül-1 Ekim arasını çeşitli etkinliklerle "Kahve Günü" olarak kutluyor. Kahve üretiminin yüzde 98'ini, tüketiminin ise yüzde 83'ünü oluşturan üye ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor. Ancak, "Kahve Günü" ülkemizde de 29 Eylül'den itibaren çeşitli promosyonlar ve etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Aslında kahveyi sevenlere her gün kahve günü, ama ICO kutlamaların 29 Eylül'de başlamasını, 1 Ekim'in ise "Dünya Kahve Günü" olarak kabul edilmesi kararını aldı.

Ulusal Kahve Günü adı altında 29 Ekim'de yapılan kutlamanın kaynağı ise Japonya'ya dayanıyor. 1983 yılında Japonya Kahve Birliği'nin öncülüğünde (The All Japan Coffee Association) kutlanan Kahve Günü, 2005 yılında Amerika'da resmi hale gelmiş. Günümüzde ise bu özel günün kutlandığı tarihler farklı olsa da, amaç bir… O da kahve tutkunlarını bir araya toplayıp, bu özel içecekten daha çok keyif almalarını sağlayacak etkinliklere imza atmak.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ KUTLANAN ÜLKELER

– Danimarka: 6 Mayıs

– Brezilya: 24 Mayıs

– Kolombiya: 27 Haziran

– Kosta Rika: -2 Eylül

– İrlanda: 19 Eylül

– Moğolistan: 20 Eylül

– Almanya: Eylül ayının ilk cumartesisi

– Yeni Zelanda, Norveç, Malezya, Macaristan, Etiyopya, İngiltere, İskoçya, Kanada, Avustralya, İsviçre: 28 Eylül

– Güney Afrika, İsveç, Amerika, Japonya, Avusturya, Romanya, Filipinler, Tayvan: 29 Eylül