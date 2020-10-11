Dünya Kız Çocukları Günü sözleri ve mesajları: Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman?

Birleşmiş Milletler (BM) 2012 tarafından çıkarılan Dünya Kız Çocukları Günü her yıl 11 Ekim'de kutlanıyor. Kız çocuklarına karşı cinsiyetçi ayrımı yok etmek, beslenme veya barınma gibi temel ihtiyaçları karşılamak üzere başlatılmıştır. Bugüne özel Dünya Kız Çocukları Günü sözleri ve mesajları...

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Kız Çocukları Günü her yıl 11 Ekim'de dünya çapında kutlanan bir gündür. 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır. Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik konuları da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gündeme taşınmaktadır.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

İnsanlığın umudu, sevinci, şiiri kız çocuklarıdır. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun”

Okuyan ve sevgiyle büyüyen her kız çocuğu yarınlar için 1 umuttur. Aydınlık yarınları kızlarımızla el ele kuracağız!

Bugün Dünya Kız Çocukları Günü… Kızlarımızı okutacağız, bu topraklara yararlı birer bireyler haline getireceğiz.

Bir kız cocugu egitilirse, Bir anne yetişir. Bir anne okursa, tüm insanlık aydınlanır. Benim kızım okuyacak Dünya kız çocukları günü kutlu olsun

Düşlerinden vurulurken çocuklar! Hangi yaşamaktan bahseder ki , Masallar!!.. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun

Allah bizlere Vatanını Milletini Seven Ahlaklı çocuklar yetiştirmeyi nasip etsin.Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun

Onlar bu dünyanın en güzel nimetleri… Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı seviyor,önemsiyoruz

Dünya çapında her yıl 7 milyon 500 bin kız çocuğu erken yaşta evlendiriliyor, şiddet ve istismar beraberinde geliyor. Hayallerine koşan, okuyan, “kız çocuğusun” diye kısıtlanmayan, zorla evlendirilmeyen çocuklar yetişmesi dileğiyle Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun

Kız çocukları bizim geleceğimiz değerlerini bilelim..

Bana Dünyayı kucakla deseler, Ben gider kızıma sarılırım.. Dünya kız çocukları günü kutlu olsun