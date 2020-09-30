Dünya Kahve Günü nedir? 1 Ekim Dünya Kahve Günü sözleri ve resimleri

Dünya Kahve Günü ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. International Coffee Organisation - Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO)'ya kayıtlı olan 78 ülke her yıl 29 Eylül-1 Ekim arasını çeşitli etkinliklerle "Kahve Günü" olarak kutluyor. Ancak bu sene koronavirüs salgını nedeni ile etkinler de buruk geçecek. Birçok kişi 1 Ekim Dünya Kahve Günü sözleri ve resimlerini sosyal medya hesaplarından paylaşacaklar...

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NE ZAMAN?

International Coffee Organisation - Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO)'ya kayıtlı olan 78 ülke her yıl 29 Eylül-1 Ekim arasını çeşitli etkinliklerle "Kahve Günü" olarak kutluyor. Üye ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor. Ancak, "Kahve Günü" ülkemizde de 29 Eylül'den itibaren çeşitli promosyonlar ve etkinliklerle kutlanmaya başlandı. ICO kutlamaların 29 Eylül'de başlamasını, 1 Ekim'in ise "Dünya Kahve Günü" olarak kabul edilmesi kararını aldı.

Ulusal Kahve Günü adı altında 29 Ekim'de yapılan kutlamanın kaynağı ise Japonya'ya dayanıyor. 1983 yılında Japonya Kahve Birliği'nin öncülüğünde (The All Japan Coffee Association) kutlanan Kahve Günü, 2005 yılında Amerika'da resmi hale gelmiş. Günümüzde ise bu özel günün kutlandığı tarihler farklı olsa da, amaç bir… O da kahve tutkunlarını bir araya toplayıp, bu özel içecekten daha çok keyif almalarını sağlayacak etkinliklere imza atmak.

KAHVE İLE İLGİLİ SÖZLER VE RESİMLER

Çayın kalabalıkla arası iyidir kahve yalnızlık ister.

Şekersiz bir fincan Türk kahvesinin verdiği huzura aşığım.

“Hayatımı kahve kaşıklarıyla ölçüyorum.” (T. S. Eliot)

Beklemediğin bir anda sana uzatılan kahve başkadır. Isıtır insanın içini.

Kahve hatır işidir. Kıymet bilenle içilir.

Bazı kahveler uzaklara bakılarak içilir. Kahve kokusu, hasret kokar bazen. Yudumunda bolca özlem. Telvesinde bolca gözyaşı vardır.

Bana göre dünyanın en güzeI icatIarından bir tanesi taze kahve kokusudur. (Hugh Jackman)

Bir pencere kenarı, yalnızlık, kahve kokusu ve en sevdiğin kitap. İşte huzur, mutluluk...

Hayat bir kahve fincan gibidir bazen acı bazen tatlı olur. Önemli olan kahvenin tadı değil onu kiminle içtiğinizdir.

Kahve çok acıdır aslında ama dost ile içilen kahvenin muhabbet vardır tadında.

Beni kimsenin tanımadığı bir yer arıyordum, bir kahve içip düşünmek için. (Cesare Pavese)

En sevdiğim huzur veren iki koku. Sahaftan buram buram yaşanmışlıklar kokan kitabımın kokusu ve kahve kokusu.

Sal sözlerini düşlerime şimdi, aşk koyalım gecenin gizemine, sen, ben ve iki sade kahve...

”Atalar bu sözü boşa dememiş kırk yıl dostluk sağlar bir fincan kahve. Ola ki bu dörtlük yerini bulur şu gönlümü dağlar bir fincan kahve.” (Hanifi Kara)

Kahve kokusunu seviyorum çünkü; insana canlılık veren, derin anlamlı ve güzel bir koku.

Beni cinnetten çıkaran bir şey varsa o, kahve hazır deniIdiğinde kahvenin hazır oImamasıdır. (J. D. SaIinger)

DÜNYA KAHVE GÜNÜ KUTLANAN ÜLKELER

– Danimarka: 6 Mayıs

– Brezilya: 24 Mayıs

– Kolombiya: 27 Haziran

– Kosta Rika: -2 Eylül

– İrlanda: 19 Eylül

– Moğolistan: 20 Eylül

– Almanya: Eylül ayının ilk cumartesisi

– Yeni Zelanda, Norveç, Malezya, Macaristan, Etiyopya, İngiltere, İskoçya, Kanada, Avustralya, İsviçre: 28 Eylül

– Güney Afrika, İsveç, Amerika, Japonya, Avusturya, Romanya, Filipinler, Tayvan: 29 Eylül