Dünya Kahve Günü ne zaman? 1 Ekim Dünya Kahve Günü nedir?

1 Ekim Dünya Kahve Günü araştırılan konular arasında yerini aldı. Dünya Kahve Günü nedir, nerelerde kutlanır? Yılın belirli dönemlerinde özel gün kutlamaları gerçekleştiriliyor. International Coffee Organisation - Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO)'ya kayıtlı olan 78 ülke her yıl 29 Eylül-1 Ekim arasını çeşitli etkinliklerle "Kahve Günü" olarak kutluyor. Ulusal Kahve Günü adı altında 29 Ekim'de yapılan kutlamanın kaynağı ise Japonya'ya dayanıyor.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NE ZAMAN?

International Coffee Organisation - Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO)'ya kayıtlı olan 78 ülke her yıl 29 Eylül-1 Ekim arasını çeşitli etkinliklerle "Kahve Günü" olarak kutluyor. Üye ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor. Ancak, "Kahve Günü" ülkemizde de 29 Eylül'den itibaren çeşitli promosyonlar ve etkinliklerle kutlanmaya başlandı. ICO kutlamaların 29 Eylül'de başlamasını, 1 Ekim'in ise "Dünya Kahve Günü" olarak kabul edilmesi kararını aldı.

Ulusal Kahve Günü adı altında 29 Ekim'de yapılan kutlamanın kaynağı ise Japonya'ya dayanıyor. 1983 yılında Japonya Kahve Birliği'nin öncülüğünde (The All Japan Coffee Association) kutlanan Kahve Günü, 2005 yılında Amerika'da resmi hale gelmiş. Günümüzde ise bu özel günün kutlandığı tarihler farklı olsa da, amaç bir… O da kahve tutkunlarını bir araya toplayıp, bu özel içecekten daha çok keyif almalarını sağlayacak etkinliklere imza atmak.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ KUTLANAN ÜLKELER

– Danimarka: 6 Mayıs

– Brezilya: 24 Mayıs

– Kolombiya: 27 Haziran

– Kosta Rika: -2 Eylül

– İrlanda: 19 Eylül

– Moğolistan: 20 Eylül

– Almanya: Eylül ayının ilk cumartesisi

– Yeni Zelanda, Norveç, Malezya, Macaristan, Etiyopya, İngiltere, İskoçya, Kanada, Avustralya, İsviçre: 28 Eylül

– Güney Afrika, İsveç, Amerika, Japonya, Avusturya, Romanya, Filipinler, Tayvan: 29 Eylül