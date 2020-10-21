Dünya Gazeteciler Günü kutlama mesajları ve sözleri! 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü resimli mesajları

21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dünya çapında gazetecilere armağan edilmiş özel bir gündür. İlk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval de 21 Ekim 1860 tarihinde yayına başlamıştır. Bugün Dünya Gazeteciler Günü kutlama mesajları ve sözleri sosyal medyanın popüler paylaşımları arasında yerini aldı.

21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

Doğru ve objektif bakış açısıyla bilgiye erişimi kolaylaştıran gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Kamuoyunu doğru ve hızlı şekilde bilgilendiren, ilkeli ve dürüst gazeteciliği kendine ilke edinmiş değerli basın mensuplarımızın Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Doğru ve ilkeli habercilik anlayışı ile gece gündüz demeden görevini yerine getiren, her şartta ve durumda toplumun gören gözü, duyan kulağı olan kıymetli basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.

“Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.”

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Tüm gazetecilerimizin Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayan, milletimizin haber alma özgürlüğünün kesintiye uğramaması adına canla başla çalışan basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.

Vatanını,milletini seven tüm basın mensuplarının günü kutlu olsun.

Şartlar ne olursa olsun dünyadan haber almamızı sağlayan gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Ülkemizin menfaatleri, milletimizin çıkarları doğrultusunda gerçeklerin peşinden koşarak, toplumu aydınlatan tüm gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal eden gazetecilerimizi rahmetle anıyorum.

Devletinin yanında, milletinin bilinçlenmesi ve gelişmesi için çalışan, ülkesi ve milleti için doğru ve objektif habercilik yapan emekçi basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlarım.

Doğru, tarafsız, kalemini hak, hakikat ve adaletten ayırmayan bütün gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.