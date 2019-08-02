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19 Kasım Dünya Erkekler Günü nedir?

19 Kasım Dünya Erkekler Günü nedir"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 2018 yılında Perşembe gününe denk geldi. Vatandaşlar birbirlerine tebrik mesajları gönderiyorlar. Bu günün gelmesinin ardından Erkekler Günü diye özel bir günün olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

19 Kasım tarihinde kutlanmaktadır. Resmi olarak ise kabul edilmesi ve kutlanması ise ilk defa 1999 yılında Trinidad-Tobago'da gerçekleşmiştir.

DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ NEDİR?

Uluslararası Erkekler Günü (International Men's Day - IMD) her yıl 19 Kasım'da kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafında da desteklenen uluslararası bir gündür. Dünya Erkekler Günü olarak da bilinmektedir. İlk olarak Prof. Dr. Thomas Oaster tarafından 7 Şubat 1992 tarihinde dile getirilmiştir bir projedir. Resmi olarak ise kabul edilmesi ve kutlanması ise ilk defa 1999 yılında Trinidad-Tobago'da gerçekleşmiştir.

Uluslararası Erkekler Günü, günümüzde yetmişin üzerinde ülkede tarafından desteklenmekte ve kutlanmaktadır. Dünya Erkekler Günü, UNESCO'da da dile getirilmiş ve Ingenborg Breines Kadın ve Barış Kültür Müdürü tarafından " Bu mükemmel bir fikir ve bazı cinsiyet dengelerini bize verecektir " sözleri ile önemi anlatılmıştır.

Uluslararası Erkekler Günü'nün kutlanma amacı cinsiyetler arası ilişkilerin geliştirilmesi, erkeklerin rol model olduğu durumların vurgulanması, erkeklerin yaşadığı cinsiyete bağlı eşitsizlikler vs. birçok konuyu içerir.

2016 yılı itibarıyla aşağıdaki ülkeler Dünya Erkekler Günü'nü resmi olarak kabul etmiş ve kutlamaktadır:

Amerika Birleşik Devleteri, Antigua ve Barbuda, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Botsvana, Burundi, Çin, Danimarka, Fransa, Gana, Güney Afrika, Grenada, Hırvatistan, Hindistan, İrlanda, İtalya, Jamaika, Kanada, Kayman Adaları, Küba, Man Adası, Macaristan, Malta, Nijerya, Norveç, Pakistan, Romanya, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Singapur, Şeyseller, Tanzanya, Trinidad-Tobago, Ukrayna, İngiltere, Zimbabve.

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