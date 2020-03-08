Dünya Erkekler Günü ne zaman kutlanıyor? Dünya Erkekler Günü nedir?

“Erkekler Günü ne zaman kutlanıyor?” sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Dünya Erkekler Günü var mı? Önemli gün ve haftalar her sene vatandaşlar tarafından büyük bir coşku ile karşılanıyor. Bu günler içerisinde yer alan Dünya Kadınlar Günü bugün kutlanıyor. 1999 yılında resmi olarak kabul edilen Uluslararası Erkekler Günü ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Uluslararası Erkekler Günü 19 Kasım’da kutlanıyor.

DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ NEDİR?

Uluslararası Erkekler Günü (International Men's Day - IMD) her yıl 19 Kasım'da kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafında da desteklenen uluslararası bir gündür. Dünya Erkekler Günü olarak da bilinmektedir. İlk olarak Prof. Dr. Thomas Oaster tarafından 7 Şubat 1992 tarihinde dile getirilmiştir bir projedir. Resmi olarak ise kabul edilmesi ve kutlanması ise ilk defa 1999 yılında Trinidad-Tobago'da gerçekleşmiştir.

Uluslararası Erkekler Günü, günümüzde yetmişin üzerinde ülkede tarafından desteklenmekte ve kutlanmaktadır.

2016 yılı itibarıyla aşağıdaki ülkeler Dünya Erkekler Günü'nü resmi olarak kabul etmiş ve kutlamaktadır:

Amerika Birleşik Devleteri, Antigua ve Barbuda, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Botsvana, Burundi, Çin, Danimarka, Fransa, Gana, Güney Afrika, Grenada, Hırvatistan, Hindistan, İrlanda, İtalya, Jamaika, Kanada, Kayman Adaları, Küba, Man Adası, Macaristan, Malta, Nijerya, Norveç, Pakistan, Romanya, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Singapur, Şeyseller, Tanzanya, Trinidad-Tobago, Ukrayna, İngiltere, Zimbabve.