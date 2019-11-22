Dünya Diş Hekimleri Günü bugün.. 22 Kasım Diş Hekimleri Günü nedir? Diş Hekimleri Günü mesajları..

Dünya Diş Hekimleri bugün.. Dünya Diş Hekimleri günü, ağız sağlığı için büyük çabalar gösteren hekimlerin icra etmekte oldukları mesleklerine saygı amacıyla kutlanıyor. Dünya Diş Hekimleri Günü olmasından dolayı internette vatandaşlar tarafından araştırmalar yapılıyor. 2 Kasım Diş Hekimleri Günü nedir, neden kutlanır? merak ediliyor. İşte yanıtı..

DÜNYA DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ NEDİR?

Türkiye’de ilk Diş Hekimliği Okulu 22 Kasım 1908 tarihinde kurulmuş ve 1909 yılında fiilen eğitime başlamıştır. İlk mezunlarının sayısı 43 kişi iken, mezun sayısı 1926 yılında 84 kişiye ulaşmıştır. 1928 yılında kabul edilen “Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun” ile mesleği uygulama yetkisi yalnızca “Diş Tababeti Mektebi” mezunlarına verildikten sonra, diş hekimliği mesleği bir disiplin altına girmeye başlamış ve diş hekimliği okulunun gelişimi hızlanmıştır.

Türk Diş Hekimliği’nin ilk mesleki örgütü 1912’de kurulmuş, dernek üyeleri birinci dünya savaşı sırasında silah altına alınana kadar çalışmalarını sürdürmüştür. 1922’de“Müslüman Diş Tabipleri Mezunin ve Talebe Cemiyeti” olarak kurulan, 1925’de “Türk Diş Tabipleri Cemiyeti” adını alan meslek birliği tarafından Türk Diş Hekimliği’nin ilk periyodik yayını olan “Diş Tabipleri Cemiyeti Mecmuası” çıkarılmıştır. Türk Diş Hekimleri 1953 yılından itibaren “Türk Tabipleri Birliği” çatısı altında yer almışlar, 1984 yılında ise “Türk Diş Hekimleri Birliği” ve buna bağlı olarak çalışan “Diş Hekimleri Odaları” kurulmuştur.

22 Kasım 1908 ,Tıbbiye'de Muallimler Meclisinde''Dişçi Mektebi'' kurulması için müzakerelerin başladığı tarihtir. Eğitime ise 1909 tarihinde başlanmıştır. Modern diş hekimliğine ise 1933 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Tebabeti Mektebi kurulması ile başladı ve daha sonra yıllar içinde açılacak diş hekimliği fakültelerinden her geçen gün daha donanımlı diş hekimleri mezun olmaya başlamıştır.

DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ MESAJLARI

"Büyük fedakârlıklarla Ağız ve Diş Sağlığı bilincini oluşturmak ve iyileştirilmesini sağlamak için çalışan tüm diş hekimlerimizin “22 Kasım Diş Hekimleri Günü”nü kutluyor, sağlıklı günler diliyorum.

"Toplumumuzun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde, her türlü bakım ve tedavinin gerçekleştirilmesinde, özverili çalışmalar yürüten tüm diş hekimlerimizin bu önemli gününü kutlar çalışmalarında başarılar dilerim.”

"Ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşması ve iyileştirilmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm diş hekimlerinin, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü'nü kutluyor, sağlıklı günler diliyorum"