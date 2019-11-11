Dünya Bekarlar Günü ne zaman, nedir? 11 Kasım Dünya Bekarlar Günü mesajları haberimizde

"Bekarlar Günü ne zaman, nedir?” soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünya Bekarlar Günü mesajları yoğun ilgi görüyor. Dünya Bekarlar Günü ilk kez 1990 yılında Sevgililer Günü karşıtı bir gün olarak ortaya atılmış ve bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi için çıkarılmıştı. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Bekarlar Günü 11 Kasım’da kutlanıyor.

DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NEDİR?

Dünya Bekarlar Günü ilk kez 1990 yılında Sevgililer Günü karşıtı bir gün olarak ortaya atılmış ve bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi için çıkarılmıştı. Bekarlar Gününün 11/11 olarak belirlenmesinin ise Tarih de dört yalnız 1'den oluşan tarih olması nedeniyle Dünya Bekarlar Günü 11 Kasım tarihinde kutlanıyor.

DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ MESAJLARI

El ele tutuşup halay çeksek dünyanın diğer ucunda bulursunuz halay başını! O kadar bekarız yani. Bekarlar Gününüz kutlu olsun

Sonunda kendime göre özel bir gün buldum. 11 Kasım Dünya Bekarlar Günü kutlu olsun.