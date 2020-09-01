Dünya Barış Günü mesajları ve sözleri: 1 Eylül Dünya Barış Günü resimli mesajlar

Dünya barışının önemini anlatan, savaşların yarattığı yıkımı hatırlatan 1 Eylül Dünya Barış Günü, bugün kutlanıyor. Dünya’da bazı ülkeler Dünya Barış Günü'nü 1 Eylül'de kutlarken bazıları da 21 Eylül'de kutlamaktadır. Dünya Barış Günü mesajları ve sözleri bugünün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor.

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ



Barış erdemdir, insana yakışan duruştur.1 Eylül Barış Günü kutlu olsun.

Yeryüzünde ırk, din, dil ayırt etmeksizin; herkesin eşit ve özgürce yaşadığı barış dolu bir gelecek ümidiyle 1 Eylül Dünya Barış günü kutlu olsun...

1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlar, tüm dünya mazlumlarının barış ve huzur içinde uyanacağı bir gelecek dileriz.

Acının, gözyaşının, savaşın olmadığı, sevginin, huzurun egemen olduğu, savaşların yaşanmadığı bir dünya umuduyla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyorum..

Tüm dünyanın yeraltı ve yer üstü kaynaklarının adil ve eşit olarak tüm insanların paylaşıldığı, kan, gözyaşı, acıların ve insan kaynaklı trajidilerin yaşanmadığı barış ,huzur ve mutluluğu temenni ederim.

Yurtta Barış, Dünyada Barış… Savaşın değil barışın hakim olduğu bir dünya özlemiyle 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlarım.

1 Eylül Dünya Barış Günü…Barışın, özgürlüğün ve adaletin egemen olacağı; insanların ölmediği, çocukların hep güldüğü, mutlu ve huzur dolu bir dünya dileğiyle.

Barışın, sevginin egemen olduğu; savaşların, şiddetin olmadığı bir dünya umuduyla "1Eylül Dünya Barış Günü" kutlu olsun..

1 Eylül Dünya Barış Günü Irk, din, dil, fikir, zevk ve sınıf farklılıklarımızın gerçek zenginliğimiz olduğunu unutmadan saygı, sevgi, anlayış ve hoşgörü içinde bir gelecek adına 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun…

Yurtta sulh, Cihanda sulh. / Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Gülümsemenin dili, dini, ırkı yoktur. Tüm insanlar aynı dilde gülümser. Kimsenin gülüşü solmasın 1 Eylül Dünya Barış Günü