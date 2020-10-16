Dünya Anestezi Günü nedir, ne zaman? Dünya Anestezi Günü kutlama mesajları

Dünya Anestezi Günü kutlama mesajları gündemde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada da gündem olan Dünya Anestezi Günü ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Tarihi 174 yıl öncesine dayanan Anestezi Günü, her yıl 16 Ekim'de kutlanıyor. İşte Dünya Anestezi Günü ile ilgili bilgiler ve kutlama mesajları...

DÜNYA ANESTEZİ GÜNÜ NEDİR?

Dünyadaki ilk anestezi 16 Ekim 1846 tarihinde Amerika'da Dr. John Collins Waren tarafından Gilbert Abbott isimli işçiye uygulandı. Bu uygulama sonrasında her yıl 16 Ekim Dünya Anestezi Günü olarak kutlanıyor.

DÜNYA ANESTEZİ GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

Anestezi camiamızın #DünyaAnesteziGünü kutlu olsun.

Dünya Anestezi Gününüz kutlu olsun. Gizli kahramanlar iyi ki varsınız

Onlar Cerrahi müdahalelerin gizli kahramanları... "16 Ekim Dünya Anestezi Gününüz" kutlu olsun.

Başarılı cerrahi tedavinin en önemli unsuru, başarılı bir anestezidir. Dünya Anestezi Gününüz kutlu olsun

Sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Dünya Anestezi gününüz kutlu olsun.

Hayatımızı kurtaran müdahalelerin ilk adımında ve operasyon sonrasında bizlere yardımcı olan gizli kahramanlara, anestezi uzmanlarımıza minnettarız. "16 Ekim Dünya Anestezi Gününü" kutlu olsun.

Sağlık sektörünün değerli üyeleri anestezi çalışanlarımızın 16 Ekim Dünya Anestezi Günü’nü kutluyoruz.

Tüm anestezi uzmanlarının ve teknikerlerinin 16 Ekim Dünya

Anestezi Günü kutlu olsun.

Ameliyathane ekibinin en önemli parçaları olan Anestezi uzman ve teknikerlerimizin Dünya Anestezi Günü’nü kutluyoruz.

Sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olan anestezi uzmanı doktorlarımızın ve teknisyenlerimizin Dünya Anestezi Günü kutlu olsun.

Büyük bir özveri ve fedakarlıkla gece gündüz insan sağlığı için çalışan Anestezi Uzmanı, Tekniker ve Teknisyenlerimizin, 16 Ekim #DünyaAnesteziGünü kutlu olsun.

Görevlerini özveriyle yapan tüm Anestezi ekibinin “Dünya Anestezi Günü’nü” kutlarım.

ANESTEZİ NEDİR?

Anestezi; Anestezist tarafından uygulanan bir işlem olup, ameliyat öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere ameliyat süresince hastanın ağrı duymamasını, yapılan girişime tahammülünü, ameliyattan sonra süreci hatırlamamasını ve konforunu sağlamak üzere geliştirilmiş bir dizi tıbbi uygulamanın adıdır. Genel ve lokal anestezi olarak iki şekilde uygulanır. Anestezi, kelime anlamı olarak "hissizlik, duyusuzluk" demektir. Bundan dolayı ameliyatlar hasta için ağrısız ve hatırlanmayan işlemlerdir. Ancak güvenle ameliyat olabilmeniz için duyunun ortadan kaldırılması gerekli olmakla birlikte yeterli değildir. Ameliyat sırasında, solunum, dolaşım gibi yaşamsal işlevleriniz de kontrol altında tutulmaktadır. Bu nedenle anestezi uzmanı hastanın her bakımdan koruyucusudur. Anestezi; uzman hekimiyle, teknikeriyle, teknisyeniyle, hemşiresiyle bir ekip işidir ve bu ekip tüm diğer disiplinlerle işbirliği içinde çalışır.