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  3. Dün gece deprem mi oldu? AFAD, Kandilli son depremler listesi
09 Eylül 2020 Çarşamba 09:29 | Son Güncelleme:

Dün gece deprem mi oldu? AFAD, Kandilli son depremler listesi

Dün gece deprem mi oldu" AFAD, Kandilli son depremler listesi

Son gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde görülebiliyor. Bu sabah en çok araştırılan konular arasında deprem de yerini aldı. Dün gece Marmara ve Malatya'da deprem meydana geldi. Depremi duymayanlar "Dün gece deprem mi oldu?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi

Dün gece Marmara'da deprem meydana geldi. Tekirdağ merkezli deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. Deprem gece saat 00:57'de gerçekleşti. Kısa sürede binlerce twet atıldı. Ancak depremi hissetmeyenler ve depreme uyanmayanlar "Dün gece deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

DÜN GECE DEPREM Mİ OLDU?

Tekirdağ'ın Şarköy açıklarında saat 00.57'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'ın paylaştığı verilere göre deprem 9.91 km derinlikte oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak ölçümledi.

Marmara Denizi'nin artçıları olurken, bu kez Malatya Pütürge'de 01:20'de 3.7 şiddetinde deprem oldu. Kandilli Malatya depremini 4.0 olarak ölçümledi.

SON GERÇEKLEŞEN DEPREMLER

AFAD

KANDİLLİ  RASATHANESİ

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