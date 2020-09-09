Dün gece deprem mi oldu? AFAD, Kandilli son depremler listesi

Dün gece Marmara'da deprem meydana geldi. Tekirdağ merkezli deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. Deprem gece saat 00:57'de gerçekleşti. Kısa sürede binlerce twet atıldı. Ancak depremi hissetmeyenler ve depreme uyanmayanlar "Dün gece deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

DÜN GECE DEPREM Mİ OLDU?

Tekirdağ'ın Şarköy açıklarında saat 00.57'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'ın paylaştığı verilere göre deprem 9.91 km derinlikte oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak ölçümledi.

Marmara Denizi'nin artçıları olurken, bu kez Malatya Pütürge'de 01:20'de 3.7 şiddetinde deprem oldu. Kandilli Malatya depremini 4.0 olarak ölçümledi.

SON GERÇEKLEŞEN DEPREMLER

AFAD

KANDİLLİ RASATHANESİ