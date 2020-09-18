Dün gece deprem mi oldu? 18 Eylül AFAD, Kandilli son gerçekleşen depremler listesi

AFAD, Kandilli son gerçekleşen depremler listesi yoğun ilgi görüyor. Dün gece Malatya ve Muş'ta meydana gelen depremler panik ve korku yaşattı. Sosyal medyada depremin konuşulduğunu gören vatandaşlar, deprem ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı.

DÜN GECE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Muş'un Korkut ilçesinde saat 03.15'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'da ise saat 03.47'de merkez üssü Hekimhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. AFAD, Malatya depremini 4.1, Muş depremini ise 4.2 olarak kaydetti.

KANDİLLİ SON GERÇEKLEŞEN DEPREMLER LİSTESİ