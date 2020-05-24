Duha namazı nedir, nasıl kılınır? Duha (Kuşluk) namazı ne zaman kılınır, kaç rekat?

30 gün boyunca oruç tuttuğum 11 ayın sultanı Ramazan ayının sonuna geldik. Bayrama ulaşmanın sevincini yaşarken Covid-19 nedeniyle bayramı evlerimizde geçirmemizin burukluğunu hissediyoruz. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan karara göre koronavirüs salgını sebebiyle Ramazan Bayramı namazı kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vatandaşların bayram namazı yerine evlerinde kuşluk – duha namazı kılabileceğini açıkladı. Peki, Duha namazı ne zaman, nasıl kılınır? İşte kuşluk namazı kılınışı anlatımı...



KUŞLUK NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Kuşluk ya da duha namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: “Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 12)

KUŞLUK (DUHA) NAMAZI KAÇ REKAT?

Hadis kaynaklarında kılınması teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-83).

En az iki rekât olarak kılınabileceği konusunda da görüşler vardır.

Bu namazı; iki rekâtta bir selam vermek suretiyle kılmanın daha sevap olduğu kaynaklarda yer almaktadır.

Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).

DUHA (KUŞLUK) NAMAZI NASIL KILINIR?

2 rekatlık duha namazını kılmak için; Niyet ettim Allah rızası için iki rekat duha namazı kılmaya" diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Sübhaneke'yi okuruz.. Euzü-besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz.. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideri. Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

İŞRAK VEYA DUHA (KUŞLUK) NAMAZININ FAZİLETİ NEDİR?

Bir kutsî hadiste bu namazın faziletine işaretle Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Ey Âdemoğlu! Gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 12)

RAMAZAN BAYRAMI ANLAM VE ÖNEMİ

Ramazan bayramı, bir aylık oruçtan sonra yeme-içmenin ve her türlü helal nimetten yararlanmanın mübah olduğu; müslümanların eğlenip birbirlerini ziyaret ettikleri, hediyeleştikleri; çocukların, fakirlerin ve kimsesizlerin sadaka verilerek sevindirildiği; kısaca İslâmî kardeşliğin toplumun her kesiminde canlı olarak yaşandığı; bütün bunlarla birlikte Allah'a karşı da sorumluluklarının bilinciyle topluca namaz kılıp birbirine nasihat ettikleri sevinç günleridir. Ramazan bayramında yapılması vâcib olan fıtır sadakası vermek, bayram namazı kılmak gibi ibadetlerin yanında sünnet, müstehab olanları da vardır. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde oruç tutmak ise haramdır.