Düğüne 12 gün kala kazada öldü

Antalya’da dün ailesiyle düğün alışverişine çıkan damat Alim Şirinler’in kullandığı otomobil, Kemer karayolunda beton bariyere çarptı. Kazada sürücü ile annesi Şerife Şirinler, ablası Tuğba Bayram ve biri 3 yaşında diğeri 3 aylık iki yeğeni yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Şirinler, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan ablayla bir çocuğunun durumunun ağır olduğu bildirildi.

23 EYLÜL’DE NİKAH KIYMIŞTI

Kazada ölen Alim Şirinler’in 23 Eylül’de Esra Şirinler ile nikah masasına oturduğu ve 25 Ekim’de düğünü olduğu öğrenildi.

ACI FERYAT: KADERİMİZ BÖYLE Mİ OLACAKTI?

Kazada hayatını kaybeden damadın cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları içinde teslim alındı. Ayakta durmakta zorlandığı görülen baba Durmuş Şirinler, “Kaderimiz böyle mi olacaktı” diyerek gözyaşı döktü.