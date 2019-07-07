Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Samsun'da düğünden dönenlerin içinde bulunduğu minibüsün yoldan çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 16 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize'de katıldıkları düğünden Samsun'un Çarşamba ilçesine dönenlerin içinde bulunduğu minibüs Terme ilçesinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 16 kişi ambulansla Terme Devlet Hastanesi ile Samsun'da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA