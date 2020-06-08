Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?

Evlenecek olan çiftler düğünler ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtını araştırıyor. Coronavirüs salgını nedeniyle ara verilen düğün organizasyonlarının, normalleşme sürecinde yeniden yapılabileceği tarih merak ediliyor. Haziran ayı ile birlikte de düğün sezonu gelmiş bulunuyor. Düğün salonları ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı haberimizde…

DÜĞÜNLER SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Korona virüsü salgını nedeniyle düğün salonları geçici süreliğine kapatılmış ve düğün organizasyonları da ertelenmişti. Salgın sonrası normalleşme takviminin açıklanmasının ardından birçok iş yeri yeniden faaliyetlerine başladı. Düğün salonlarının akıbeti ise merak edilir oldu.

Düğün salonlarına ilişkin henüz bir karara varılmış değil. Resmi bir açıklama geldiğinde güncel bilgiler haberimizin içerisine eklenecektir.

Düğün salonlarının açılış tarihi ile ilgili ise Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıklamalarda bulunmuştu. İfadeleri şu şekilde oldu;

"Düğün salonlarının ne zaman açılacağına yönelik net bir tarih vermek mümkün değil. Bunu belirleyecek makam biz değiliz. Ama şu bir gerçek, kapalı mekânlarda, düğünler de dahil, kongre ve toplantılar yakın zamanda pek olacak gibi durmuyor. Ortam yeteri kadar güvenli değil. Düğünlerimiz, gelenek-görenek icabı, çok kalabalık olur. Sosyal mesafe ortadan kalkar. Böylesi bir salgında eski rutine uygun düğünler yapamayız.

Düğüne başka şehirlerden de katılım olacaktır, bu da ayrı bir risk. Diyelim istenmeyen bir durum yaşandı. Bu 500 kişinin birden karantinaya alınması demek. Mutluluğu paylaşalım derken bir kâbusun içinde kendimizi bulabiliriz."

Özlü ayrıca şunları da kaydetti;

"Önerim, sadeleştirerek, aile içerisinde daha az kalabalıkla düğün yapılması ya da açık hava mekânlarının kullanılması. Tedbirler alınır, sosyal mesafe korunursa açık havada düğün yapmanın sakıncası olmaz. Düğün salonu işletmecileri, organizasyon şirketleri misafirlerini nasıl riske etmeyeceklerini düşünerek, yeni formatlar geliştirsinler. Mesela, gelecek misafirlere davetiye ile düğüne nereden girilip çıkılacağı, nasıl davranılacağı gibi kuralların yazılı olduğu bir liste gönderilebilir. Gelenler de ona uygun davranır. Takı merasimi, tebrikleşme uzaktan halledilir. Belediyeler de elini taşın altına koyup, düğün yapılabilecek açık, güvenli alanlar oluşturabilir."