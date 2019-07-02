Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6776
  • 6,4195
  • 254.124
  • 99.440
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Düğün sabahı damada kayınbirader kurşunu

Düğün sabahı damada kayınbirader kurşunu

Düğün sabahı damada kayınbirader kurşunu

Düğün olacağı gün damat Tugay Keser, evleneceği S.G.’nin ağabeyi N.G.’nin silahlı saldırısına uğradı. Kafasından tek kurşunla vurulan genç hayatını kaybetti.

İzmir’de önceki gün kına geceleri yapılan çiftten S.G., eğlencenin ardından babasının evine, damat Tugay Keser ise evlendikten sonra oturacakları daireye gitti. İddiaya göre, dün saat 07.00 sıralarında Keser’in kayınbiraderi N.G. (24), eniştesini arayarak kapıyı açmasını istedi. Keser, anahtarı balkondan N.G.’ye attı. Eve çıkarak yanında getirdiği silahı çeken kayınbirader, Keser’in kafasına bir el ateş etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi duyup, olay yerine gelen Keser’in yakınları ise sinir krizi geçirdi. 

Evlilik öncesi ilişki

Polis tarafından yakalanan katil zanlısı N.G., cinayet silahıyla birlikte gözaltına alındı. Öte yandan, genç çiftin evlenmeden önce ilişkiye girdikleri iddiasıyla aileler arasında uzun zamandır husumet olduğu öğrenildi. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akalın için 3 saat kuyrukta beklediler
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın romantik Bodrum tatili
Hadise annesi için kesenin ağzını açtı
Ünlü çift pazarda el ele alışveriş yaptı
Tuba Büyüküstün ve Kenan İmirzalıoğlu bombası!
<p>Çağın en çok rastlanan hastalıklarından biri olan ve kilo verememenin en büyük nedenleri arasında

İnsülin Direncini Kırmadan Kilo Vermek İmkansız!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Meksika'da yaz ortasında dolu fırtınası

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları