Düğün sabahı damada kayınbirader kurşunu

İzmir’de önceki gün kına geceleri yapılan çiftten S.G., eğlencenin ardından babasının evine, damat Tugay Keser ise evlendikten sonra oturacakları daireye gitti. İddiaya göre, dün saat 07.00 sıralarında Keser’in kayınbiraderi N.G. (24), eniştesini arayarak kapıyı açmasını istedi. Keser, anahtarı balkondan N.G.’ye attı. Eve çıkarak yanında getirdiği silahı çeken kayınbirader, Keser’in kafasına bir el ateş etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi duyup, olay yerine gelen Keser’in yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Evlilik öncesi ilişki

Polis tarafından yakalanan katil zanlısı N.G., cinayet silahıyla birlikte gözaltına alındı. Öte yandan, genç çiftin evlenmeden önce ilişkiye girdikleri iddiasıyla aileler arasında uzun zamandır husumet olduğu öğrenildi.