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Düğün magandası, gelini yaraladı

Düğün magandası, gelini yaraladı

Konya'nın Yunak ilçesinde düğünde kimliği belirsiz kişinin tabancasından çıkan mermi, gelin Burşah Tosun'a isabet etti. Yaralanan Tosun hastanede tedaviye alınırken, jandarma, tabancayı ateşleyen kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Yunak ilçesi Karayayla Mahallesi'nde meydana geldi. Hayatlarını birleştiren Mesut Tosun (25) ve Burşah Tosun'un (22) düğününde, bir kişi tabancayla havaya rastgele ateş etmek istedi. Bu sırada tabancadan çıkan mermilerden biri, gelin Burşah Tosun'un koltuk altına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Burşah Tosun, çağırılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, tabancayla ateş eden kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.  

(DHA)

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