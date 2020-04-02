Dudullu nerede? Dudullu nereye bağlı? İşte yanıtı

Dudullu nerede? sorusunun yanıtı gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Serkan Yılmaz'ın, Türkiye'nin en çok satan karikatür ve mizah dergisi olan Penguen için çizdiği karikatür serisi olan Dudullu Postası Tv'de ilk kez yayınlanıyor. Dizinin nerede çekildiği ve Dudullu'nun nereye bağlı olduğu merak ediliyor. İşte merak edilen detaylar..

DUDULLU NEREYE BAĞLI?

Dudullu, İstanbul ilinin Avrupa Yakası'ndaki Ümraniye ilçesinde mahalleler grubudur. İki mahalleden meydana gelmiştir. Kuzeydeki mahalleye Aşağı Dudullu, güneydeki mahalleye Yukarı Dudullu adı verilmektedir.

DUDULLU POSTASI KONUSU NEDİR?

Dudullu Postası serisinden uyarlanan karakterler ve hikaye, sıradışı semtin sıradışı insanlarının gözünden anlatılıyor. Mahallenin ele avuca sığmaz gençleri, umutsuz ev kadınları, hayal dünyasında yaşayan genç kızlar, halı saha maçında kaybolan babalar...

Hepsi, samimi mizacıyla güldüren bir dizi olan Dudullu Postası'nda buluşuyor! Gazetecilik yapmak için gecesini gündüzüne katan Asım, abisi tarafından evin içine hapsedilen Melis, Melis'e aşık delikanlı Tayfur, güvenlik ve namus takıntılı Eyüp, mahallenin en tuhaf kişilerinden Sebati ve daha nicesi Dudullu'da.

Haber yaptıklarını zannederken, kendi komik hikayelerini anlattıklarının farkında olmayan gazetecilerin gazetesidir Dudullu Postası!