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  3. Dualar okundu... Arama kurtarma ekiplerinden enkazda duygusal tören

Dualar okundu... Arama kurtarma ekiplerinden enkazda duygusal tören

Dualar okundu... Arama kurtarma ekiplerinden enkazda duygusal tören

Elazığ Sürsürü Mahallesi’nde yıkılan Dilek Apartmanı çalışan arama kurtarma ekipleri, son kişinin de çıkartılmasının ardından enkaz başında toplanarak küçük bir tören düzenledi. Farklı ekipler törenin ardından hayatını kaybedenler için dua etti.

Elazığ Sürsürü Mahallesi’nde yıkılan Dilek Apartmanı çalışan arama kurtarma ekipleri, son kişinin de çıkartılmasının ardından enkaz başında toplanarak küçük bir tören düzenledi. Farklı ekipler törenin ardından hayatını kaybedenler için dua etti.

 


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