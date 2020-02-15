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  3. Drift görüntüleri öyle birine attı ki... Tam 6 bin 141 TL ceza

Drift görüntüleri öyle birine attı ki... Tam 6 bin 141 TL ceza

Drift görüntüleri öyle birine attı ki... Tam 6 bin 141 TL ceza

Düzce'de bir sürücü, drift yaptığı görüntüleri arkadaşlarına gönderirken yanlışlıkla polise de yollayınca, 6 bin 141 lira ceza yedi.

Düzce Merkez Büyük Camii'de sabah namazı kılan A.Ç., daha sonra cipi ile caminin önündeki alanda kar üzerinde drift yaptı.

Drift görüntülerini yanlışlıkla polisle paylaştı

O anları bir kişi cep telefonu ile görüntüledi. Görüntüler cami bahçesinde bulunan bir iş yerinin kamerasına da yansıdı.

A.Ç. bu görüntüleri alarak WhatsApp aracılığı ile arkadaşlarıyla paylaşmaya başladı. Ancak, A.Ç. görüntüyü isim benzerliği olan arkadaşının yerine daha önce tanıştığı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik şubesinde görevli polis memuruna da attı.

Bu durum üzerine aracın plaka ve sürücüsü tespit edilerek 6 bin 141 lira cezai işlem uygulandı.


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