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  3. Dr. Mehmet Öz'den tartışma yaratan ifade! 'Kahvaltı yasaklanmalı'

Dr. Mehmet Öz'den tartışma yaratan ifade! 'Kahvaltı yasaklanmalı'

Dr. Mehmet Öz'den tartışma yaratan ifade! 'Kahvaltı yasaklanmalı'

TMZ Dergisi'ne röportaj veren dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, günün en önemli öğününün kahvaltı olduğu iddialarının 'aldatmaca' olduğunu belirterek, "Kahvaltı yasaklanmalı" ifadelerini kullandı.

ABD'deki televizyon programlarında sıkça boy gösteren Dr. Mehmet Öz, TMZ dergisine verdiği röportajda kahvaltının 'gereksiz' olduğunu belirtti.

Öz, yaptığı açıklamada "Bence 2020'de yapılacak ilk şeylerden biri kahvaltıyı yasaklamak olmalı. Kahvaltı yapmamız gerektiğini düşünmüyorum, bu bir reklam aldatmacası. Ne yazık ki onlarca yıldır bu konudaki dogmaların birçoğu reklamlardan çıktı ve bunlar aslında sağlığımız hakkındaki gerçeklere dayanmıyordu" ifadelerini kullandı.

Webtekno'nun aktardığına göre Öz, yapılacak en akıllıca şeyin kahvaltıyı tamamen hayatımızdan çıkarmak olduğunu dile getirdi.

Pek çok insanın sabah uyandığında yaptığı ilk şeyin aç olmasa bile 'kahvaltı yapmak' olduğunu belirten Dr. Mehmet Öz, bunun yerine haftanın her günü 'brunch' yapmanın çok daha sağlıklı olduğunu söyledi.

Sabahları açlık yaşayanlar hakkında da konuşan Öz, bu durumun muhtemelen bir anda yemek yemeyi kesmek nedeniyle olduğunu kaydetti.

Dr. Öz, gece yenen kızartma gibi yüksek karbonhidratlı besinlerin de açlıkta etkili olduğunun altını çizdi.


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