Dr. John Demartini: İçinizdeki gücü harekete geçirmezseniz dış güçler size hakim olur

Ocak ayında ilk defa Türkiye’ye gelecek olan Dr Demartini. finans dünyası ve eğitimcilerin dört gözle beklediği kişişel dönüşüm seminerini öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Demartini Enstitüsü'nün kurucusu ve uluslararası en çok satan yazarlardan biri olan Dr. John Demartini, Türkiye gibi ekonomisi çok dalgalı ve zaman zaman ülkeyi kaosa sürükleyen dramatik olayların yaşandığı ülkelerde vatandaşların sisteme güvenmeyerek yanlış veya çok çekimser kararlarlarla sürekli bir çıkmazın içindeymiş gibi hissettiklerine dikkati çekerek, aslındaher bireyin arzu ettiği farkı istediği zaman oluşturabileceğini söyledi.

Nelson Mandela'nın; “Yapmak istediğiniz değişiklik siz olun.” sözünü hatırlatan Demartini, “İçinizdeki gücü harekete geçirmezseniz dış güçler size hakim olur. Her bir vatandaş kendi içinden güçlenmiyorsa, dışarıdaki güç tarafından yenilecektir. Artık her vatandaşın kendisiyle, aileleri, toplulukları, şehirleri, ulusları veya dünyada arzu ettikleri farkı yaratmalarına izin verme zamanı geldi” şeklinde konuştu.

Dr. Demartini, kendi potansiyelini gerçekleştirmek, arzulanan farkı yaratmak ve özel hayatta başarıya kavuşmak için çok fazla çaba göstermeye gerek olmadığını ifade ederek, konuyla ilgili yaptığı araştırma ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Öznel ve ön yargıya dayanan duygusal tepkilerin var olan huzursuzluğu ateşleyerek daha da arttırma riski olduğuna dikkati çeken Demartini,

“Her sorumlu birey, zor gibi görünen, geçici ekonomik durum yada sosyal problemlerle karşılaştığında bu ister hükümet liderleri isterse özel sektör tarafından yaratılmış olsun, bireysel ya da kolektif bir şekilde kendilerini gruplar altında merkezleyerek toplum içerisinde daha objektif, üretici, akılcı ve dik duruşlu bir davranış sergileyebilir. Her bireysel vatandaş tepki verme ve eylem gösterme yeteceğine sahiptir. Akıllı bireyler kendi doğrularını kılavuz alarak yerel ve hatta ulusal düzeylerdeki ekonomik ve sosyal bozulmaları dalgalanma etkisiyle değiştirebilir” dedi.

Nihayetinde önemli olanın başımıza gelen şey değil, bu tür deneyimleri nasıl algılayıp tepki verdiğimiz olduğuna dikkati çeken Dr. Demartini , “Karşımıza çıkan sorun gibi gördüğümüz şeylerle ne yapmaya karar verdiğimiz ve çözüm odaklı bir vizyonla nasıl davrandığımız önemli . Herhangi bir kişinin tek başına önemli bir fark yaratamayacağı varsayılabilir, ancak durum aslında böyle değildir. Vatandaşlar, fark yaratma ve kendi kişisel parçalarını arzu ettikleri potansiyel ve daha yönetilmiş dönüşüme ekleme konusunda kendilerine izin vermek için bilgilidir” şeklinde konuştu.

Her bireyin tek başına fark yaratmasının mümkün olduğuna dikkati çeken Demartini , değişim ve dönüşümün içeriden başladığını vurgulayarak, küçük bir domino taşının diğerini devirerek giderek daha büyüdüğü gibi, bir vatandaşın da etkili bir değişim zincir reaksiyonu başlatabileceğini söyledi.

“Bazı şeyleri örnek alarak yaşamak bilgeliktir ve bu duyarlı davranış başkalarına yayılır ve gelecek nesillere neyin mümkün ve verimli olduğunu gösterir.” diyen Demartini, finansal açıdan anlayışlı olmak ve ekonominin çözümüne gerçekten hizmet eden ve katkıda bulunan iyi yönetilen şirketlere akıllıca yatırım yapmanın da verimli olabileceğini ifade etti.

“HAYATINIZI ÇÖZÜM ODAKLI EYLEMLERLE DOLDURUN”

Her bir vatandaşın , tarihinin kurbanı veya kaderinin efendisi olabileceğine de dikkati çeken Dr Demartini , şöyle konuştu;

“İnsanlar günlerini, kendilerine ilham veren ve başkalarını akıllıca şeyler yapmaya yönlendirip yüksek öncelikli çözüm odaklı eylemlerle doldurabilir bu onların günlerini düşük öncelikli dikkat dağıtıcılarla doldurmalarını engeller. Kişilerin yaşamlarını anlamlı çözümlere odaklanmaları durumunda, kitle dikkat dağınıklığı ve fobik yanılsamalar tarafından emilmeleri azalır.”

Finans dünyası ve eğitimciler tarfından merakla beklenen Dr. Demartinin kişişel dönüşüm semineri 10-11 Ocak tarihinde İstanbul Dedeman otelde gerçekleştirecek.