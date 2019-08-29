Down sendromlu Neslihan'ın gelinlik hayali gerçek oldu

Çıkat'ın gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek üzere harekete geçen Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, temsili bir düğün organize etti. Neslihan için kına ve gelinlik elbisesi hazırlayan belediye ekipleri, Atatürk Kültür Merkezi'ni de düğün için süsledi.

Kaymakam Muammer Sarıdoğan'ın da katıldığı düğünde sahneye çıkan Çay, Adana yöresine ait türküleri seslendirdi. Neslihan da katılımcılarla birlikte halay çekti.

Adanalı sanatçı Murat Kekilli de düğüne görüntülü bağlanarak, piyano ile müzik ziyafeti sundu.

Belediye Başkan Mustafa Çay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendileri için çok özel bir gün olduğunu söyledi.

Böyle bir hayali gerçekleştirebildikleri için çok mutlu olduklarını aktaran Çay, "Bu isteği duyar duymaz 3 gün içerisinde düğünü gerçekleştirdik. Neslihan kızımızın hayalinin gerçekleştirilmesini Allah bana nasip etti. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Neslihan'ın ağabeyi Yılmaz Çıkat da kardeşinin gelinlik hayalini gerçekleştirdiği için Çay'a teşekkür etti.