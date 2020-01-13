Dört ülke gezdi Türk cerrahlar umut oldu: Moritanyalı minik Türkiye'de yürüdü

Moritanya’da yaşayan 5 yaşındaki Selekha Mohamed, 3.5 yıl önce yüksek ateşi olduğu için hastaneye gitti. Verem teşhisi konulan küçük kızın, omuriliğinde tümör olduğu tespit edildi. Selekha için doktorlar ‘felç kalır, bir daha ayağa kalkamaz’ dedi. Kızlarının yaşaması için 4 ülke gezen aileye olumlu yanıt Türk cerrahlardan geldi. Yürümede ve dengede durmada güçlük çeken 5 yaşındaki küçük kız, 11 saatlik ameliyatın ardından Türkiye’de yürüdü. Prof. Dr. Ali Ender Ofluoğlu, “Türk hekimleri olarak gerçekten başarılıyız. Belki bir daha omurilikle ilgili cerrahi operasyona gerek kalmayacak” dedi.

(DHA)