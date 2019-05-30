Dondurmasını yemeyen çocuğu darp etti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir markete ait güvenlik kamerası tarafından önceki gün kaydedilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Görüntülerde bir kadın beraberinde bulunan 12 ve 3 yaşlarındaki 2 kız çocuğuyla marketten alışveriş yapıp, çıkıyor. Kızların annesi olduğu tahmin edilen kadın, elindeki dondurmayı paketinden çıkartarak, 3 yaşlarındaki kız çocuğuna uzatıyor. Ancak çocuk dondurmayı yemek istemiyor. Kadın, çocuğu dövüyor. Daha sonra da küçük kızın saçını çekip, boğazını sıkıyor.

Yaklaşık 5 dakika kız çocuğuna şiddet uygulayan kadın, elindeki dondurmayı yere fırlatıp, çocukları da alarak, gözden kayboluyor.

Market çalışanlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis, dayakçı kadını yakalamak için araştırma başlattı.

(DHA)