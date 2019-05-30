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30 Mayıs 2019 Perşembe 13:43 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 13:45

Dondurmasını yemeyen çocuğu darp etti

Dondurmasını yemeyen çocuğu darp etti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir markete ait güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler şoke etti. Görüntülerde bir kadın, 3 yaşlarındaki kız çocuğunu, dondurmasını yemediği için dövüyor, saçını çekip, boğazını sıkıyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir markete ait güvenlik kamerası tarafından önceki gün kaydedilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Görüntülerde bir kadın beraberinde bulunan 12 ve 3 yaşlarındaki 2 kız çocuğuyla marketten alışveriş yapıp, çıkıyor. Kızların annesi olduğu tahmin edilen kadın, elindeki dondurmayı paketinden çıkartarak, 3 yaşlarındaki kız çocuğuna uzatıyor. Ancak çocuk dondurmayı yemek istemiyor. Kadın, çocuğu dövüyor. Daha sonra da küçük kızın saçını çekip, boğazını sıkıyor.

Yaklaşık 5 dakika kız çocuğuna şiddet uygulayan kadın, elindeki dondurmayı yere fırlatıp, çocukları da alarak, gözden kayboluyor.

Market çalışanlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis, dayakçı kadını yakalamak için araştırma başlattı.

(DHA)

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