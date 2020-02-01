Kış aylarının gelmesi ile birlikte yaygınlaşan hastalıklardan biri de domuz gribi. Domuz gribi hakkında araştırmalar hız kazandı. Domuz gribi belirtileri nelerdir? Domuz gribi nasıl bulaşır, ilacı var mı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Domuz gribi, bilimsel adıyla H1N1 virüsü ilk olarak 2009 yılında dünya genelinde yaşanan salgınla gündeme gelmişti. Domuz gribine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ateş,

Öksürük,

Boğaz ağrısı,

Yaygın vücut ağrısı,

Baş ağrısı,

Üşüme,

Yorgunluk gibi belirtilerin yanı sıra;

Bazı vakalarda ishal ve kusma görülebilir.

H1 N1 gribi kronik hastalığı olanlarda daha ağır seyreder. Ağır seyirli hastalık akciğer infeksiyonu (pnömoni) ve solunum yetmezliği sonucunda ölüme neden olabilir. Bazı hastalarda bakterilere bağlı olarak griple aynı dönemde veya sonrasında akciğer, sinüs ve kulak iltihabı ortaya çıkabilir.

Uzun süreli ve kontrolü güç ateş, genel durum bozukluğu, solunum sıkıntısı gibi bulguların varlığında doktora başvurulmalıdır. Bilinç bulanıklığı, zor nefes alma acil müdahale gerektiğinin işaretidir.

DOMUZ GRİBİ NASIL BULAŞIR?

Domuz gribi A(H1N1) virüsü bulaşıcıdır ve insandan insana geçmektedir. Domuz gribinin de yine mevsimsel griple aynı şekilde yayıldığı düşünülmektedir. Hastalık, solunum salgıları ile bulaşır. Virüs konuşma sırasında solunum yollarından çıkan parçacıklarla 1-2 metreye kadar ulaşabilir. Grip virüsleri insandan insana öksürük ve hapşırma yoluyla bulaşmaktadır. Bulaştırıcılık hastalık belirtileri ortaya çıkmadan bir gün önce başlar, yedi gün sonrasına kadar sürebilir. Bu süre küçük çocuklarda ve bağışıklık yetmezliği olanlarda daha uzun olabilir. Grip virüsü bulaşan bir yere dokunulduktan sonra, eller ağız ya da buruna götürüldüğünde de hastalık bulaşabilir. İçme, kullanma ve havuz sularıyla bulaşma gösterilmemiştir.

Domuz gribi yani H1N1 virüsüne bağlı hastalığın bulguları mevsimsel griple benzerdir.

DOMUZ GRİBİ İLACI VAR MI?

Domuz gribinin tedavisi veya bu hastalıktan korunmak için doktor kontrolünde kullanılabilecek ilaçlar vardır. Ancak bu ilaçlar doktor tarafından önerilmediği müddetçe asla reçetesiz kullanılmamalıdır.

Soğuk algınlığı ve gripte ateşi düşürmek, burun akıntısı gibi bulguları azaltmak için kullanılan ilaçlar virüse etkili değildir. Yalnızca hastalığın bulgularını hafifletir. ‘Reye sendromu’ adlı seyrek görülen fakat ağır bir hastalık nedeniyle grip sırasında çocuklar ve ergenlere asetil salisilik asit (Aspirin vb.) içeren ağrı kesici, ateş düşürücüler verilmemelidir.

DOMUZ GRİBİNDEN KORUNMANIN YOLLARI

Domuz gribinden korunmak için aşı yaptırılmalı ve hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

H1N1 virüsünden korunmak için birtakım basit tedbirler almanız gerekiyor. İlk olarak bağışıklık sisteminizi güçlendirmelisiniz. Bunun için öncelikle sağlıklı beslenmeli ve spor yapmalısınız. Stresten uzak yaşamalısınız. H1N1'den korunmak için grip aşısı da olabilirsiniz. Özellikle hamileler, küçük çocuklar, kalp hastalığı, diyabet, KOAH, ve bağışıklık sistemi yetmezliği hastalığı olanlar grip aşısını yaptırmalıdır.

DOMUZ GRİBİ EN ÇOK KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Risk grubu, özellikle 2 yaş altı çocuklar, 5 yaş altı çocuklar, hamileler, kronik hastalığı olanlar, astım, KOAH, kalp hastalığı, diyabeti olanlar, bağışıklığı baskılanmış olanlar, REYE sendromu nedeniyle 19 yaş altı kan sulandırıcı tedavisi alanlardır.