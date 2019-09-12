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Domuz avında arkadaşını yanlışlıkla vurup öldürdü

Domuz avında arkadaşını yanlışlıkla vurup öldürdü

Elazığ'ın Maden ilçesinde domuz avına giden Nusret Yıldırım (50), arkadaşı G.B. (23) tarafından tüfekle kazara vurularak yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece  Karatop köyünde meydana geldi. Nusret Yıldırım ile G.B., gece saatlerinde domuz avı için ormanlık alanına gitti. Ormanda farklı bölgelere ayrılan Yıldırım ve G.B., domuz aramaya başladı. G.B. arama yaptığı sırada çalılıkların arasında gelen sesi domuz zannederek tüfeğiyle ateş etti. Çalılıkların arasına giden G.B., arkadaşı Nusret Yıldırım'ı vurduğunu gördü ve hemen jandarma ile sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin incelemesi sonucu Yıldırım'ın öldüğü belirlendi. Yıldırım'ın cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken, G.B. ise jandarma ekiplerince gözaltına aldı.

DHA

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