Domates salçası nasıl yapılır? En lezzetli domates salçası tarifi...

Domates salçası nasıl yapılır? sorusu araştırılıyor. Bir çok kullanım alanı olan domates salçası kahvaltıda, yemeklerde, soslarda hemen her yerde severek tüketiliyor. Yıllar geçtikçe hazır konserve birçok salça çeşidi çoğalmış ve çoğu insan, başta yoğun iş hayatı gibi sebeplerle hazır salçaları tercih eder olmuştu. Artık doğaldan yana insanlar salçalarını kendileri yapmaya çalışıyor. İşte lezzetli domates salçası tarifi...

DOMATES SALÇASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER;

- 5 kg domates

- Kaya tuzu

- Sıvı yağ

DOMATES SALÇASI YAPILIŞI

Domates salçası nasıl yapılır sorusunu adım adım cevaplayacağız. Böylelikle tarifi uygulamaya geçirmek sizler içinde kolay olacaktır. İsteğe göre sarımsak ekleyebilirsiniz.

1. Adım: Domatesleri yıkayın ve dörde bölün.

2. Adım: Daha sonra bölmüş olduğunuz domatesleri cam kavanozların içerisine koyun. Daha sonra içerisine kaya tuzu ilave edin. Kapağını tam kapatmadan geniş bir tepsinin içerisine koyun. Kavanozun kapağını tam kapatmamanızdaki amaç, domatesler erimeye başladığında, kavanozun içerisindeki fazla su dışarıya sızacaktır.

3. Adım: Daha sonra Domatesleri tel süzgeç içine alın altına büyük temiz bir kase koyun. Tahta kaşık ile ezerek kabuklarını ve çekirdeklerini ayırın.

4. Adım: İyice püre haline gelmiş olan domatesleri temiz tepsilerin içerisine boşaltın. Tuzu ekleyin ve iyice karıştırın. Daha sonra üzerini temiz bir tülbentle örtün, güneşe bırakın. Arada karıştırıp kontrol edin. İçerisinde yer alan su miktarına göre salça suyunu çekerek istediğiniz kıvama gelecektir.

5. Adım: hazırlamış olduğunuz domates salçasını temiz cam kavanozların içerisine boşaltıp, üzerine yağ ilave edin. Böylelikle bozulmaz ve küflenmez.