"Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" ve "Fatih-Harbiye" kitaplarının yazarı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" ve "Fatih-Harbiye" kitaplarının yazarı kimdir? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 29 Haziran Cumartesi günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Tevfik Fikret

B: Orhan Kemal

C: Peyami Safa

D: Kemal Tahir

Doğru Cevap: Peyami Safa