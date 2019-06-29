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  3. "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" ve "Fatih-Harbiye" kitaplarının yazarı kimdir? 29 Haziran Milyoner Sorusu

"Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" ve "Fatih-Harbiye" kitaplarının yazarı kimdir? 29 Haziran Milyoner Sorusu

"Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" ve "Fatih-Harbiye" kitaplarının yazarı kimdir" 29 Haziran Milyoner Sorusu

"Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" ve "Fatih-Harbiye" kitaplarının yazarı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" ve "Fatih-Harbiye" kitaplarının yazarı kimdir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine her zaman olduğu gibi izleyenlerine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Murat Yıldırım sunuculuğunda gerçekleşen yarışma seyircilerine hem bilgi veriyor, hem de keyifli vakit geçirtiyor. Kim Milyoner Olmak İster 29 Haziran Cumartesi akşamı yeni bölümü ile seyirci karşısına çıktı

"Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" ve "Fatih-Harbiye" kitaplarının yazarı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" ve "Fatih-Harbiye" kitaplarının yazarı kimdir? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 29 Haziran Cumartesi günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Tevfik Fikret 

B: Orhan Kemal

C: Peyami Safa

D: Kemal Tahir

Doğru Cevap: Peyami Safa

 

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