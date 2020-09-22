Doktorlar öldü sanıp bırakmıştı... Nefes aldığı fark edilince gerçek ortaya çıktı

Erzurumlu Hakan Kumcular (39), 24 yıl önce geçirdiği motosiklet kazasıyla kalbinin sağ, karın boşluğundaki diğer organlarının da ters tarafta olduğunu öğrendi.



DHA'da yer alan habere göre; Issız yerde meydana gelen kaza yerinde, 1 saat kadar yaralı halde bekleyen Kumcular, yoldan geçenlerin fark etmesi üzerine Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste görevli doktorun, stetoskop cihazıyla kalp atışını dinlemeye çalıştığını, duyamayınca, öldüğünü düşünerek, diğer hastalara bakmaya gittiğini, döndüğünde ise nefes aldığını ve nabzının attığını fark ettiğini söyledi. Doktorun daha sonra stetoskop cihazının bozuk olduğunu düşünerek, başka cihazla yeniden dinleme yaptığını, sonuç alamayınca röntgen filmi çektirdiğini ve organlarının milyonda 1 görülen ters tarafta olduğunun saptandığını anlattı.

EHLİYET VE NÜFUS CÜZDANINA 'KALBİ SAĞDADIR' NOTU YAZILMASINI İSTİYOR

Motosiklet kazasının, yaşamında dönüm noktası olduğunu belirten ve özel bir şirkette pazarlama bölge sorumlusu olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Hakan Kumcular, en büyük korkusunun herhangi bir kaza geçirmesi halinde Balıkesir'dekine benzer durumla karşılaşmak olduğunu söyledi.

Sürücü belgesine, nüfus cüzdanına ve göğsüne bir dövme yaptırarak 'kalbi sağdadır' notunun mutlaka yazılmasını isteyen Kumcular, "Hep yanlış müdahaleden korkuyorum. Eğer kaza sonrası götürüldüğüm hastanede kalbimin ve organlarımın ters tarafta olduğu bilinmezse bu benim hayatımın sonu olabilir. Onun için sürücü belgesine, kimliğime, koluma özel bir bilezik, ya da göğsüme bir dövme yapılarak 'kalbi ve organları sağdadır' uyarısının yazılması hayati önem taşıyor.

Evlenmeden önce eşim 'teklifimi reddeder' diye kalbimin ve organlarımın ters olduğunu söylemedim. Durumumu evlendikten birkaç ay sonra açıkladım ve eşim de normal karşıladı. Çok şükür, her iki çocuğum da normal. Onlarda herhangi bir terslik yok" diye konuştu.

MUAYENE EDEN DOKTOR: MİLYONDA 1 GÖRÜLÜYOR

Hakan Kumcular'ı muayene eden dahiliye uzmanı Dr. Cahit Güneş, bu durumun milyonda 1 görüldüğünü ve genetik olmadığını söyledi. Güneş, "Sağlık durumunda herhangi sıkıntılı bir durum yok. Tabii bu ileriki dönemlerde, herhangi bir müdahale esnasında organların yer değişikliği, operasyonel durumlarda dikkat edilmesi gereken bir durum. Ama bu mevcut tablo ile hasta, normal insandan farkı olmadan hayatını sürdürebilir" dedi.