Doktordan eski sevgiliye ‘iftira' davası

Dr. Yüksel Büküşoğlu, kendisine iftira attığı iddiasıyla eski sevgilisi psikolog Kübra Arlı’ya 176 bin liralık tazminat davası açtı. Büküşoğlu, Arlı’nın taciz suçlaması yüzünden işten atıldığını ve ailesinin yüzüne bakamadığını öne sürdü.

BEN DEĞİL, KENDİ TAKINTILI



Psikolog Arlı da 60 bin liralık karşı dava açtı, Büküşoğlu’nun ayrılığı kabullenmeyip kendisini takıntı haline getirdiğini belirtti. Tanık olarak dinlenen Büküşoğlu’nun arkadaşı Sema Bayçın ise, “Yüksel’in psikolojik bir travmaya bağlı depresyon yaşadığını düşünüyorum” dedi. Mahkeme, duruşmayı erteledi.