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24 Ekim 2020 Cumartesi 07:00 | Son Güncelleme:

Doktordan eski sevgiliye ‘iftira' davası

Doktordan eski sevgiliye ‘iftira' davası
- NESLİHAN KESKİN

Ünlü kök hücre uzmanı Dr. Yüksel Büküşoğlu, kendisini saplantılı gibi gösterip iftira attığı iddiasıyla eski sevgilisi psikolog Kübra Arlı'ya 176 bin liralık tazminat davası açtı.

Dr. Yüksel Büküşoğlu, kendisine iftira attığı iddiasıyla eski sevgilisi psikolog Kübra Arlı’ya 176 bin liralık tazminat davası açtı. Büküşoğlu, Arlı’nın taciz suçlaması yüzünden işten atıldığını ve ailesinin yüzüne bakamadığını öne sürdü.

BEN DEĞİL, KENDİ TAKINTILI

Psikolog Arlı da 60 bin liralık karşı dava açtı, Büküşoğlu’nun ayrılığı kabullenmeyip kendisini takıntı haline getirdiğini belirtti. Tanık olarak dinlenen Büküşoğlu’nun arkadaşı Sema Bayçın ise, “Yüksel’in psikolojik bir travmaya bağlı depresyon yaşadığını düşünüyorum” dedi. Mahkeme, duruşmayı erteledi. 

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