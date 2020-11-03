Doktordan eşine 500 bin liralık boşanma davası

Seyitahmet G., biyokimya uzmanı doktor eşinin mesleğini bırakıp bir tarikata üye olduğunu, çocuklarını da bu tarikata üye yaptığını öne sürdü. Eşinden 500 bin lira manevi tazminat isteyen G.’nin, dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

EVİMİ HABERSİZCE SATTI



“Eşim, ‘Ben kim oluyorum da şifa vermeye kalkışıyorum. Tek çare şifa kapılarında’ diyerek mesleğini bırakmıştır. Çocuklarımı, ‘Babanız büyülüdür. Sakın ona yaklaşmayın’ diyerek benden uzaklaştırmıştır. Bana sormadan evi ve arsayı satıp o tarikata bağışlamıştır.”