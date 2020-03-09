Doğum izni kaç gün? Doğum izni hesaplama nasıl yapılır?

Doğum izni hesaplama nasıl yapılır? Sigortalı çalışan kadının çalışmış olduğu süre içinde hamilelik durumu söz konusu olduğunda bu süreye ilişkin kullanması gereken izinlere doğum izni deniyor. Bu haktan yararlanmak isteyen anne adayları sık sık doğum izninin nasıl hesaplandığını araştırıyor. Erkeklerde, eşleri gibi doğum hakkından yararlanabiliyor. Çalışan ve doğum yapan kişileri yakından ilgilendiren doğum izni hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOĞUM İZNİ KAÇ GÜN?

Doğum izni sürelerine ilişkin kadın çalışanların doğum izni süreleri doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta olarak biliniyor. Doğum sürecinde çoğul gebelik söz konusu olursa bu süre 18 haftaya kadar uzatılabiliyor. Bu süre sona erdikten sonra kadın çalışanın işyeri ile ilgili çalışma durumu söz konusu değilse SSK'lı çalışanlar 12 aya kadar, kamu kuruluşunda çalışanlar ise 24 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkına sahipler.

Doğum izni süresinin başlama ve bitiş süresi kadının rapor aldığı süre ile ilgilidir. Doğum öncesi süre istenirse doğum sonrasına da eklenebiliyor.

DOĞUM İZNİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çalışan kadınların hamilelik süresi 40 hafta üzerinden baz alınıyor. Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esas olarak belirtiliyor. Doğum öncesi doğum raporu tekil gebelikler için 32. haftada başlamış oluyor. Ancak, doktorlarından aldıkları “37. gebelik haftasına kadar daha 5 hafta süre ile çalışmasında gebeliği yönünden sakınca bulunmamaktadır.” şeklindeki benzer raporlar ile doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabiliyorlar.

DOĞUM İZNİ NASIL ALINIR?

Çalışan anne adayları doğum izni alabilmek için öncelikle hekimden hamile olduklarına dair rapor alarak, bu raporu ibraz etmeleri gerekiyor. Kadın hamile olduğunu gösterir belgeyi temin ettikten sonra bunu çalıştığı kurumun insan kaynaklarına ya da muhasebe bölümüne teslim eder. Hamile olduğunuza dair belge devlet hastanelerinin kadın doğum servislerinden alınabiliyor. Belgeyi bağlı olduğu sigorta kurumuna ulaştırması ve kendi bulunduğu iş yerine de bilgi vermesi gerekir. Bağlı olduğu sigorta kurumuna hamile olduğunu bildirmesi, hem izninin başlaması hem de diğer işlemlerin yapılabilmesi, hamilelikle ilgili haklarının işleme konulabilmesi için önemlidir.

BABALIK İZNİ KAÇ GÜN?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Mazeret İzni” başlıklı 104. maddesinin (B) bendi “Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.” şeklindedir. Yani kanunda belirtildiği gibi, memura eşinin doğum yapması durumunda 10 günlük babalık izni veriliyor. Ayrıca, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre eşi doğum yapan sözleşmeli çalışan 4/B'li personele eşinin doğum yapması durumunda 2 gün babalık izni veriliyor. Taşeron işçiler için de babalık izni normal işçi statüsünde çalışan işçiler ile aynıdır. Toplam 5 gün olarak belirtiliyor.