Doğum izni nasıl alınır, kaç gündür? Annelik izni nedir?

Çalışan kadınlar, çalışma süreci içerisinde hamilelik durum yaşamaları halinde doğum izni kullanabiliyorlar. Doğum sürecinde çoğul gebelik yani ikiz ve üstü çocuk olması durumunda ise doğum izni süresi uzayabiliyor.

ANNE ADAYLARINA DOĞUM İZNİ KAÇ GÜNDÜR?

Doğum izni sürelerine ilişkin olarak SSK’nın kadın çalışanların doğum izni hakkında ön gördüğü süre doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta olarak belirlenmiştir.

Doğum sürecinde çoğul gebelik (yani ikiz ve üstü) söz konusu olursa bu süre 18 haftaya kadar uzatılabiliyor. Hak olan ücretsiz izin süresi sona erdikten sonra doğum yapan kadın çalışanın işyeri ile ilgili çalışma durumu söz konusu değilse SSK'lı çalışanlar 12 aya kadar, kamu kuruluşunda çalışanlar ise 24 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkına sahip oluyorlar.

DOĞUM İZNİ YASASI

SSK Doğum İzni ve Doğum Raporu Hakkındaki Hukuki Düzenleme 4857 Sayılı Kanunun 74. Maddesi şöyle diyor:

Yukarıda ön görülen süreler SSK'lı gebelerin sağlık durumuna, işinin özelliklerine göre doğumdan önce ve sonrasında gerekirse artırılabilir. SSK Doğum İzni sürelerinin hepsi hekim raporu ile belirtilir. SSK'lı gebeye hamilelik süresi boyunca kontrolleri için ücretli SSK Doğum İzni verilir Gerekli görüldüğü takdirde, hekim raporu ile hamile kadın sağlık durumuna uygun olarak hafif işlerde çalıştırılabilir. Bu durumda çalışanın ücretinde bir indirim veyahut bir kesilme olmaz. Ancak bu durum için hekim raporu gerekmektedir. İsteği ya da gereği halinde kadın işçiye, 16 haftalık sürenin tamamlanması veya çoğul gebelik durumda 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz SSK Doğum İzni verilir. Bu SSK Doğum İzni, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz. Kadın işçilere 1 yaşına kadar, çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

DOĞUM İZNİ NASIL ALINIR?

Çalışan anne adaylarının doğum izni alabilmeleri için öncelikle doktordan hamile olduklarına dair rapor alarak, bu durumu ortaya çıkartarak netlik kazandırmaları gerekiyor. Kadın, hamile olduğunu gösterir belgeyi doktor tarafından temin ettikten sonra bunu çalıştığı kurumun insan kaynaklarına ya da muhasebe bölümüne teslim eder. Hamile olduğunuz gösterir bu belge devlet hastanelerinin kadın doğum servislerinden alınıyor. Hamilelik konusunda müspet olan bu belgeyi bağlı olduğu sigorta kurumuna ulaştırması ve kendi bulunduğu iş yerine de bilgi vermesi gerekir. Hamile olan anne adayının, hamile olma halini doktor raporu ile bağlı olduğu sigorta kurumuna bildirmesi mutlaka gereklidir ki hamilelik durumunda kadına doğacak tüm haklarından sorunsuz bir şekilde faydalanabilsin.