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  3. Doğu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenen bölgede Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında ise kuvvetli esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 8, Erzurum ve Ağrı'da 11, Erzincan'da 12, Iğdır'da 14 ve Tunceli'de 15 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 29, Erzincan'da 27, Ağrı'da 24, Iğdır'da 23, Erzurum'da 19, Ardahan'da 18 ve Kars'ta 17 derece olacak.

Yetkililer, bölgede özellikle Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiğinden vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmasını istedi.

Öte yandan Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Van çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yarın sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Van çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. 

AA

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