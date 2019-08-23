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Doğu'da sıcaklık 2 ila 3 derece düşecek

Doğu'da sıcaklık 2 ila 3 derece düşecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzincan çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanaklı geçecek. Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta 8, Ağrı'da 10, Erzurum'da 13, Erzincan'da 14, Iğdır'da ve Tunceli'de 18 derece ölçüldü. Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır'a 35, Tunceli ve Ağrı'da 32, Kars'ta 30, Erzincan'da 29, Erzurum ve Ardahan'da 27 derece olacak.

AA

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