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  3. Doğu'da 3 ilde sağanak yağış bekleniliyor

Doğu'da 3 ilde sağanak yağış bekleniliyor

Doğu'da 3 ilde sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu’da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyrederken 3 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum’da 9, Ardahan’da 7, Kars’ta 8, Ağrı’da 11, Iğdır, Tunceli ve Erzincan’da 15 derece. Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan'da 31, Tunceli’de 29, Ardahan'da 23, Erzurum’da 26, Kars'ta 24, Ağrı'da 28, Iğdır'da 30 derece. Öte yandan bölgede en düşük hava sıcaklığı Ardahan Göle’de 0, 9 en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemah’ta 32,3 derece olarak ölçüldü.

İHA

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